健康網》親子一起動 醫：4運動對骨骼最好

〔健康頻道／綜合報導〕許多爸爸總是忙於工作，回到家後只想休息，但親子一起運動不僅能增加感情，還能讓孩子的骨骼發育更健康！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，運動是幫助骨骼成長與強化的關鍵，尤其是正在發育的孩子，更需要適當的運動來促進骨質密度增加、關節靈活度提升，還能預防日後骨骼問題！跑步、球類運動、跳繩、自行車，都是適合親子互動的運動。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」分享，4種適合親子一起進行的運動，讓孩子骨骼更強壯，也讓爸爸保持活力與健康！

跑步

可提升骨密度與耐力，是最簡單又容易執行的運動，可以強化下肢肌肉、增進心肺功能，同時刺激骨骼生長，提高骨密度。爸爸可以陪孩子慢跑、短距離衝刺、玩接力賽，增加樂趣又能強化體力！

跳繩

能增強骨骼強度與協調性，還能提供生長板垂直刺激，幫助骨骼發育，同時訓練腿部肌肉、核心與協調性。可以設計「親子跳繩挑戰」，比賽誰能連續跳最多下，讓運動變得更有趣！

球類運動

幫助全身鍛鍊，強化關節與肌力。籃球、足球、羽球等運動，不僅訓練敏捷度、平衡感與反應力，還能增加肌肉強度與骨骼穩定度。爸爸可以陪孩子來場「親子對決」，不只增進默契，也能讓全家人都動起來！

騎自行車

可促進骨骼穩定，提升平衡感。從滑步車到腳踏車，騎車過程中需要全身協調發力，能強化核心與腿部肌群，幫助骨骼穩固生長。趁著週末或父親節，來場親子騎行，不僅能鍛鍊體能，還能享受戶外的樂趣！

陳鈺泓提醒，和孩子一起培養運動習慣，讓骨骼更強壯，身體更健康，還能創造美好的親子時光！爸爸們，別再只是坐著滑手機了，趕快拉上孩子，一起動起來。

