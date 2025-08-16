自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

揭密生命之初！科學家首度以3D影像捕捉人類胚胎著床

2025/08/16 10:44

西班牙加泰隆尼亞生物工程研究所 （IBEC） 的科學家，利用創新系統首度以3D影像捕捉到人類胚胎著床於合成子宮的瞬間，揭示其為一個動用物理力量的「侵入性」過程。（圖／IBEC）

西班牙加泰隆尼亞生物工程研究所 （IBEC） 的科學家，利用創新系統首度以3D影像捕捉到人類胚胎著床於合成子宮的瞬間，揭示其為一個動用物理力量的「侵入性」過程。（圖／IBEC）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》報導，科學家首度以即時3D影像捕捉到人類胚胎著床於子宮的珍貴畫面，揭示生命起點是一個出乎意料的「侵入性」過程。這項突破性研究，有望釐清胚胎著床失敗這一佔流產約60％的不孕症主因，為生殖醫學帶來新契機。

根據報導，西班牙加泰隆尼亞生物工程研究所（IBEC）團隊，利用由合作醫院捐贈的人類胚胎，在一個以膠原蛋白與子宮組織製成的合成子宮平台上，成功記錄了完整過程。

研究主要作者奧喬斯內格羅斯 （Samuel Ojosnegros） 表示，過去雖知許多女性在著床期間會經歷腹痛與輕微出血，但過程本身從未被實際觀察過。他指出：「我們觀察到人類胚胎會鑽入子宮，在此過程中施加相當大的力量。這是一個出乎意料的侵入性過程。」

人類與小鼠著床差異

研究比較了人類與小鼠胚胎的差異，發現小鼠胚胎僅黏附於表面，而人類胚胎則完全滲透、侵入子宮組織，並由內而外生長。在此過程中，胚胎會釋放酵素分解周圍組織，並對環境施加牽引力。

研究共同第一作者戈多（Amélie Godeau）補充，胚胎會拉動子宮基質，使其移動和重組，這也意味著體內子宮收縮，可能影響胚胎著床。

這項研究是首次有證據顯示胚胎著床涉及物理性力量，而非僅是生物化學反應。研究團隊強調，深入理解此過程，將對人工生殖成功率提升產生重大影響。成果已於8月15日刊登在國際權威期刊《科學進展》（Science Advances）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中