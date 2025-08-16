揭密生命之初！科學家首度以3D影像捕捉人類胚胎著床

西班牙加泰隆尼亞生物工程研究所 （IBEC） 的科學家，利用創新系統首度以3D影像捕捉到人類胚胎著床於合成子宮的瞬間，揭示其為一個動用物理力量的「侵入性」過程。（圖／IBEC）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》報導，科學家首度以即時3D影像捕捉到人類胚胎著床於子宮的珍貴畫面，揭示生命起點是一個出乎意料的「侵入性」過程。這項突破性研究，有望釐清胚胎著床失敗這一佔流產約60％的不孕症主因，為生殖醫學帶來新契機。

根據報導，西班牙加泰隆尼亞生物工程研究所（IBEC）團隊，利用由合作醫院捐贈的人類胚胎，在一個以膠原蛋白與子宮組織製成的合成子宮平台上，成功記錄了完整過程。

請繼續往下閱讀...

研究主要作者奧喬斯內格羅斯 （Samuel Ojosnegros） 表示，過去雖知許多女性在著床期間會經歷腹痛與輕微出血，但過程本身從未被實際觀察過。他指出：「我們觀察到人類胚胎會鑽入子宮，在此過程中施加相當大的力量。這是一個出乎意料的侵入性過程。」

人類與小鼠著床差異

研究比較了人類與小鼠胚胎的差異，發現小鼠胚胎僅黏附於表面，而人類胚胎則完全滲透、侵入子宮組織，並由內而外生長。在此過程中，胚胎會釋放酵素分解周圍組織，並對環境施加牽引力。

研究共同第一作者戈多（Amélie Godeau）補充，胚胎會拉動子宮基質，使其移動和重組，這也意味著體內子宮收縮，可能影響胚胎著床。

這項研究是首次有證據顯示胚胎著床涉及物理性力量，而非僅是生物化學反應。研究團隊強調，深入理解此過程，將對人工生殖成功率提升產生重大影響。成果已於8月15日刊登在國際權威期刊《科學進展》（Science Advances）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法