健康網》眼睛乾澀≠乾眼症 緩解症狀這樣做、吃這些

2025/08/18 12:08

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，乾澀感覺不舒服並不代表是乾眼症，眼睛乾澀是一種暫時性的症狀，可能因為環境或使用習慣引起；情境照。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，乾澀感覺不舒服並不代表是乾眼症，眼睛乾澀是一種暫時性的症狀，可能因為環境或使用習慣引起；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長時間盯著螢幕、待在乾燥的環境中，眼睛容易乾澀，甚至感到刺痛，不過彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，乾澀感覺不舒服並不代表是乾眼症，眼睛乾澀是一種暫時性的症狀，可能因為環境或使用習慣引起；而乾眼症則是一種慢性疾病，指眼睛無法產生足夠的淚液，或是淚液品質不佳，蒸發過快，需要專業醫師診斷並給予適當治療。

羅英源在臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」與網頁發文表示，改善乾澀感可以透過滴人工淚液、減少螢幕時間，記得每30分鐘休息1-2分鐘秒，可看向遠方或閉眼休息、調整環境濕度，使用加濕器保持空氣濕潤，減少乾燥對眼睛的影響，以及吃富含Omega-3脂肪酸的食物、攝取維生素A（胡蘿蔔、地瓜）和維生素E（堅果、葵花籽）來保護眼睛。

羅英源說，要改善眼睛乾澀，最直接的方法就是使用人工淚液來補充潤滑，並適當調整使用電子產品的習慣，給眼睛更多休息時間。保持室內空氣濕度、使用加濕器也能有效減輕乾澀感。如果症狀一直沒改善或越來越嚴重，就應該去看眼科醫師，可能需要特定藥物或進一步治療。

改善眼睛乾澀的食物

●omega-3脂肪酸食物：魚類（特別是鮭魚、鯖魚）含有豐富的omega-3脂肪酸，可以減少發炎反應，改善眼睛潤滑度。每週至少吃2-3次魚類對眼睛健康很有幫助。

●維生素A豐富食物：胡蘿蔔、地瓜、菠菜等深綠色蔬菜和橘色蔬果含有豐富的維生素A，能促進眼睛表面細胞健康，維持正常分泌功能。

●富含維生素E的食物：堅果（如杏仁、核桃）、葵花子等食物中的維生素E是強大的抗氧化劑，能保護眼睛細胞免受自由基傷害，維持眼睛健康。

羅英源提醒，如果症狀持續或加劇，就應該及時找眼科醫師檢查，避免錯過乾眼症的最佳治療時機。保持良好的用眼習慣和均衡的飲食，才能讓眼睛舒適健康。

