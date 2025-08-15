自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》安檢不尷尬、飛行不擔心 聽損者安心旅行秘笈大公開

2025/08/15 21:19

配戴助聽器器或人工電子耳的聽損者在出前，應先檢測與保養設備，並在檢查後攜帶相關報告或文件，同時查詢目的地是否有原廠服務據點，以利應對突發狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

配戴助聽器器或人工電子耳的聽損者在出前，應先檢測與保養設備，並在檢查後攜帶相關報告或文件，同時查詢目的地是否有原廠服務據點，以利應對突發狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出國前檢查護照、機票已是基本，但對於使用助聽器或人工電子耳聽損朋友來說，還有更多必備細節不能忽略，包括助聽器保養包、防水套、識別卡、安檢溝通小卡等，從行前到飛行中，每一步都有訣竅。掌握這些實用守則，就能讓旅程安全、舒適又愉快。

雅文兒童聽語文教基金會聽力師王子宜、張晏銘指出，出國搭機旅遊正夯，無論前往何處，出國前的周全準備、通關時的溝通技巧與飛行中的配戴知識，都是保障聽損者旅行順利的重要關鍵，為了讓每一位聽損朋友都能無礙探索世界，開啟安全、自在的旅程，特別提供3大面向建議，希望能幫助聽損者注意這些關鍵細節更安心。

行前準備：資料備齊、配件齊全

出國前，建議先至原廠或助聽器公司進行設備檢測與保養，並於檢查後攜帶相關報告或文件，同時查詢目的地是否有原廠服務據點，以利應對突發狀況。

旅行裝備方面，務必準備「聽覺輔具保養包」，包含除濕盒、空氣球、測電器、監聽耳機、輔具收納盒（例如戲水時的暫存盒）、乾燥罐等每日保養用品。備用電池或充電器及當地適用的插座轉接頭也不可缺少。

若前往潮濕或多雨地區，建議攜帶防水套，以防輔具受潮；萬一裝置進水，應立即關機、取出電池，並放入乾燥盒，切勿自行加熱烘乾，並儘快聯繫當地服務據點。

此外，依據航空法規，聽損旅客應避免搭乘出口旁座位，建議於訂票時，主動告知航空公司有聽力障礙，便於安排合適座位。

安檢通關：主動溝通、備妥識別資料

根據國際安檢慣例，聽損者可保留助聽器或人工電子耳進行安檢，無須取下。但仍建議旅客事前主動告知安檢人員，以避免誤會或干擾。

人工電子耳使用者可向廠商索取英文版「人工電子耳植入者識別卡」，以便在國際機場安檢時使用，減少設備遺失或損壞風險。若與安檢人員溝通困難，也可備妥紙筆、翻譯小卡或請對方面對面清楚說話，便於讀唇與理解。

飛行過程：安心配戴、調整功能

聽損者在飛行過程中可正常配戴聽覺輔具。為提升安全性，建議於登機時向空服人員與鄰座旅客說明聽力狀況，以利緊急時獲得協助。

飛機起降時，部分耳掛式或耳內型助聽器使用者，可能因氣壓變化造成不適，若有此狀況可先暫時取下，並透過咀嚼吞嚥等使耳壓平衡，再重新配戴。

若助聽器或輔具具有藍牙或遠端麥克風功能，請依航空公司規定於起飛與降落時關閉無線功能或切換為飛航模式；若僅為擴音功能，則無需關機。同時，開啟降噪功能，以減少飛行期間引擎與機艙內噪音的干擾。

