晴時多雲

奇美醫院推「中風緊急應變護理師」 洗腎病人突中風緊急救治無後遺症

2025/08/15 21:30

奇美醫院推動「中風緊急應變護理師」，即使非神經科病房也能即時救援。近期一名透析病人突發中風，應變小組啟動搶救，順利康復出院。（奇美醫院提供）

奇美醫院推動「中風緊急應變護理師」，即使非神經科病房也能即時救援。近期一名透析病人突發中風，應變小組啟動搶救，順利康復出院。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕奇美醫院樹林院區推動「院內中風緊急應變護理師」，確保非神經科病房也能在黃金3小時內啟動救援；近期1名51歲透析男病人透析後突發中風，應變小組即時處置，康復出院。

病人因糖尿病與末期腎病長期透析，因臉部蜂窩組織炎住院，透析後下床量重時忽現構音不清、左側無力、嘴角歪斜。第一線護理師依SOP通報主治醫師，同步聯絡中風應變護理師，經電腦斷層確診缺血性中風，立即施打血栓溶解劑並行顱內動脈取栓，神經功能改善，無後遺症出院。

副護理長黃喬伶指出，中風搶救黃金僅3小時，關鍵在跨科溝通與流程銜接。奇美自2020年推動中風應變護理師，不分科別一旦出現疑似症狀即可啟動，縮短流程斷點。該角色須完成急性識別與流程管理訓練，具備NIHSS評估與再灌流藥物給藥能力，並擔任引導協調員，串聯病房、主治、神經內外科與影像科。

腦中風中心統計，自制度上路已救治381名在院中風者；科別以心臟內科38.2%最多，其次外科22.9%、內科22.4%、血液腫瘤科16.47%。發生地點以一般病房56.59%最高，加護病房29.64%次之。個案管理師陳若竹說，各科都有風險，強化即時反應能提高康復機會。

腦中風中心總幹事王維那表示，院方以訓練標準化、角色專業化、流程橫向整合三策略，建構全院即時反應網，不再仰賴個人經驗；未來將擴大訓練能量與第一線啟動能力，打造無死角救援，守護病人生命與生活品質。

