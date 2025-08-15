自由電子報
健康網》兩鬢早生華髮！ 醫解答：毛囊壽命不平等

2025/08/15 20:59

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓說明，頭部各區域的毛囊壽命完全不同，鬢角和太陽穴區域的毛囊普遍比頭頂和後腦勺的毛囊壽命短約15-20%；情境照。（圖取自freepik）

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓說明，頭部各區域的毛囊壽命完全不同，鬢角和太陽穴區域的毛囊普遍比頭頂和後腦勺的毛囊壽命短約15-20%；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明頭頂還是烏黑一片，怎麼兩鬢出現了絲絲銀髮？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓說明，頭部各區域的毛囊壽命完全不同，鬢角和太陽穴區域的毛囊普遍比頭頂和後腦勺的毛囊壽命短約15-20%，意味著鬢角毛囊更早進入「老年期」，黑色素細胞提前耗竭，自然就會先從兩側變白。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，不只毛囊壽命不同導致兩鬢白髮先報到，研究發現，太陽穴附近有豐富的腎上腺素受體，壓力大時，這裡會優先受到腎上腺素和皮質醇的「轟炸」。這些壓力荷爾蒙會加速黑色素細胞的老化和死亡，導致頭髮失去顏色。

柯博桓說，鬢角和太陽穴區域是頭部血液循環的「末端站」。頭皮的血液供應從頭頂中央向四周擴散，到達鬢角時已經相對減弱。意味著鬢角的毛囊獲得的營養和氧氣比頭頂少，新陳代謝較慢，廢物清除效率低下，黑色素生成自然受影響。

