健康網》正餐沒胃口吃？ 營養師授自製豆花點心：一碗補20克蛋白質

〔健康頻道／綜合報導〕術後或需要加強營養時，醫師常建議採取高蛋白飲食，但若正餐胃口不佳，其實也能用點心補足蛋白質。營養師吳映澄於臉書專頁「吳映澄 營養師」發文分享，1款自製高蛋白豆花，不僅清爽好入口，蛋白質含量更高達20克！以富含植物性蛋白的豆花為基底，搭配鷹嘴豆與黑豆，營養與口感兼具，還能依喜好添加蜂蜜或楓糖漿，讓補蛋白變得輕鬆又美味。

吳映澄提到，這碗自製豆花點心，看似清爽，蛋白質含量卻高達20g！自己颱風前剛好在超市補了盒裝冷藏豆花，豆花是黃豆製品，本身就富含植物性蛋白。冰箱裡剛好還有鷹嘴豆和黑豆，簡單烹煮後加進去當配料，就是一碗高蛋白的小點心。

營養小知識

●鷹嘴豆：雖是全榖雜糧類，但屬蛋白質含量高的豆類（19.4g / 100g），是素食者的好朋友

●黑豆：屬於豆魚蛋肉類，蛋白質含量相當豐富（37g / 100g），同時也是花青素和鉀的良好來源，營養價值極高。

吳映澄補充，如果喜歡甜口味，可以淋一點蜂蜜或楓糖漿，即使不加糖，也能吃出豆類天然的香甜。讓高蛋白補充變得有趣又美味，這樣吃甜點，身體也會說謝謝。

