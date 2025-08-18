自由電子報
健康網》正確用藥不成癮 食藥署提醒管制止痛藥使用須依醫囑

2025/08/18 13:26

食藥署指出，吩坦尼口頰溶片是一款第二級管制藥品，屬於強效鴉片類止痛藥，由於具備成癮風險及副作用，因此使用時須格外謹慎，且嚴格依醫囑指示使用；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，吩坦尼口頰溶片是一款第二級管制藥品，屬於強效鴉片類止痛藥，由於具備成癮風險及副作用，因此使用時須格外謹慎，且嚴格依醫囑指示使用；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吩坦尼口頰溶片（fentanyl buccal soluble films）是一款第二級管制藥品，屬於強效鴉片類止痛藥，食藥署指出，該藥主要用於癌症患者劇烈疼痛控制。此藥具起效快、止痛力強之特性，通常在使用後5至10分鐘內即可感受到藥效，在緩解癌症疼痛上扮演重要角色。然而其也具備成癮風險及副作用，因此使用時須格外謹慎，且嚴格依醫囑指示使用。

食藥署表示，其有效成分為檸檬酸吩坦尼（Fentanyl citrate），可快速緩解中重度癌症相關疼痛。設計為口頰溶片劑型，是藉由與唾液接觸後，產生pH值變化，讓藥品快速在口腔中溶解釋放藥效。

食藥署提到，此劑型特別適合在其他止痛藥無效時使用，劑量則由醫師根據病患的疼痛程度及耐受程度個別調整。目前經食品藥物管理署核准輸入的吩坦尼口頰溶片劑量為每片200微公克與600微公克兩種規格，僅能在有醫師處方下使用。

正確使用方式與注意事項

為確保療效與安全性，使用吩坦尼口頰溶片時請留意以下事項：

●請勿咀嚼、吞食、撕裂或切割藥片。

●每次用藥間隔至少2小時；每日最多不得超過4次。

●若需同時使用多片，請勿將藥品相疊放置於口腔內。

●貼片使用5分鐘後可飲用液體，但在溶片完全溶解前請勿進食任何食物。

食藥署提醒，吩坦尼口頰溶片為列管的第二級管制藥品，必須依照醫師處方使用，禁止自行增減劑量，疼痛控制效果不佳時，請即時回診，由醫師評估是否調整處方。此外，若有剩餘的吩坦尼口頰溶片，請繳回處方醫療院所統一處理，切勿自行保留或轉交他人使用。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1039期。

