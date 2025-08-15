健康網》秦楊右眼險失明 醫：黃金6小時要把握

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻認為，秦楊右眼險失明這件事凸顯現代人生活習慣對眼睛健康具有深遠影響。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇知名男星秦楊疑似眼中風導致右眼險些失明的消息震驚演藝圈，更遺憾的是，由於他錯過黃金治療時間6小時內，視力已無法恢復。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻認為，該案例凸顯了嚴重被低估的眼科急症—視網膜中央動脈阻塞，及現代人生活習慣對眼睛健康的深遠影響，需要重新審視「眼中風」的威脅性，並建立正確的預防觀念。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，據秦楊的病情描述—突發性、無痛性的單眼完全失明，加上醫師診斷的「視網膜神經血管嚴重堵塞」，最符合視網膜中央動脈或靜脈阻塞的臨床表現。它有個更貼切的俗稱為「眼中風」。

粘靖旻說明，腦中風是腦血管阻塞造成腦組織壞死，眼中風則是供應視網膜的中央動脈或靜脈被血栓或栓子堵住，導致視網膜缺血壞死。眼中風有分動脈或靜脈阻塞，靜脈阻塞會造成血液回流受阻，導致視網膜黃斑部出血，後續引發黃斑水腫。預後較差的是動脈阻塞，視網膜神經細胞對缺氧極度敏感，一旦超過6小時，幾乎就是不可逆的視力喪失。這就是為什麼新聞中提到的「黃金搶救期僅6小時」如此關鍵。

粘靖旻提到，從秦楊的病史可以看出現代人面臨的健康困境。他自述「好多年沒辦法好好睡覺」，同時罹患肺腺癌、骨刺、腸胃問題，這些看似無關的健康問題，其實都在為眼中風埋下伏筆。長期睡眠不足是現代社會最被低估的健康殺手。當我們熬夜工作、追劇、滑手機時，身體進入慢性發炎狀態，血液變得黏稠，血管內皮功能受損，血栓形成的風險大幅增加。演藝工作的不規律作息更是雪上加霜，日夜顛倒讓自律神經失調，血壓波動劇烈，血管承受的壓力倍增。

粘靖旻強調，任何突然出現的視力模糊、視野缺損、眼前閃光或黑影，都應該當作眼科急症處理，立即就醫。不要像秦楊一樣還堅持出差談生意，也不要安慰自己「休息一下就好」。

突發無痛單眼失明緊急處理步驟

●立即停止所有活動，坐下或躺下，避免跌倒。

●記錄發生時間，這對醫師判斷治療可能性很重要。

●輕柔按摩眼球：閉眼後用手指輕壓眼球5-10秒，再放鬆5-10秒，重複數次。

●立即撥打119或直接前往大型醫院急診，告知「疑似眼中風」。

●途中保持頭部稍微抬高，避免平躺。

●如有高血壓藥物，可服用一次降血壓藥。

●到院後主動要求眼科會診，強調症狀發生時間。

粘靖旻提醒，特別是有高血壓、糖尿病、高血脂、心律不整或血管疾病的患者，更要提高警覺。這些都是眼中風的高危險因子，需要定期追蹤眼底變化，及早發現血管異常。40歲以上的成年人，建議每年進行一次完整的眼科檢查，包括散瞳眼底攝影。不只是為了檢查近視老花，更是為了及早發現血管病變、青光眼等可能導致失明的疾病。

