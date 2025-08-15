自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

屏東榮總延伸長照服務 「松鶴住宿長照機構」備百床顧長輩需求

2025/08/15 18:09

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發關心9旬長者的復健狀況，並且陪同做復健。（記者陳彥廷攝）

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發關心9旬長者的復健狀況，並且陪同做復健。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東榮民總醫院進駐屏東後，為屏東的醫療環境提升到新的境界。除了治療外，院方還將服務擴大到長照服務！長期在內埔紮根的龍泉分院，今（15）天全新打造的「松鶴住宿長照機構」正式揭牌開幕，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發特別到場視察，還陪同高齡93歲的長者一同復健。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發關心長者。（記者陳彥廷攝）

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發關心長者。（記者陳彥廷攝）

屏東榮總龍泉分院為高雄榮總分院時期就在內埔紮根以久，除一般看病的治療外，還有住宿長照及日間照顧服務，不過，隨著少子化及高齡化，住宿長照的需求是與日俱增，因屏東又是國內「超高齡社會」的縣市之一，屏東榮總接手後調度空間打造新的住宿長照機構，今天開幕典禮上，嚴德發、立委蘇清泉、衛生福利部長照司司長祝健芳、屏東縣政府長照處處長陳桂敏、內埔鄉長鍾慶鎮、屏東榮總院長王瑞祥及多位地方民代與社區代表共同出席。

松鶴長照機構的住民進行復健。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構的住民進行復健。（記者陳彥廷攝）

「這是實現全人照顧的院區！」嚴德發致詞時指出，全台長照需求是逐步升高，其中特別是屏東的鄉村地區，因此將原有老舊的護理之家進行改建，成為具有一百床的住宿長照機構，加上院區及屏東榮總本院的各項如內、外科、復健科、家醫科及精神科的醫療，都可就近讓有需要的長照住民治療，正式邁入醫養合一的長照新階段。

嚴德發強調，新中心落成不僅是空間改善，更是退輔會對高齡與失智長者尊嚴照護的具體承諾，感謝衛福部挹注資源及屏東縣政府的專業協助，還有龍泉分院團隊及在地夥伴協力，共同打造安心、溫暖、有尊嚴的「家外之家」。承諾退輔會將持續支持所屬醫院深化長照能量，擴大影響力，讓更多榮民、榮眷與在地長者能受惠於優質長照服務。

松鶴長照機構住民在同仁的指導下進行復健。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構住民在同仁的指導下進行復健。（記者陳彥廷攝）

屏東榮總龍泉分院的松鶴長照機構今（15）天落成啟用。（記者陳彥廷攝）

屏東榮總龍泉分院的松鶴長照機構今（15）天落成啟用。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構今天落成啟用，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發、立委蘇清泉、衛生福利部長照司司長祝健芳、屏東縣政府長照處處長陳桂敏、內埔鄉長鍾慶鎮、屏東榮總院長王瑞祥等人出席典禮。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構今天落成啟用，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發、立委蘇清泉、衛生福利部長照司司長祝健芳、屏東縣政府長照處處長陳桂敏、內埔鄉長鍾慶鎮、屏東榮總院長王瑞祥等人出席典禮。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構落成啟用，圖為啟用典禮現場。（記者陳彥廷攝）

松鶴長照機構落成啟用，圖為啟用典禮現場。（記者陳彥廷攝）

