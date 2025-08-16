自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防癌、養胃又補鈣 營養師教作熱炒店「高麗菜櫻花蝦」

2025/08/16 08:31

營養師吳庭妮指出，高麗菜富含多種維生素，有助養胃、護黏膜；櫻花蝦可補鈣增鮮，加上適量蒜頭，對防癌、降膽固醇等均有幫助。（圖取自吳庭妮臉書）

營養師吳庭妮指出，高麗菜富含多種維生素，有助養胃、護黏膜；櫻花蝦可補鈣增鮮，加上適量蒜頭，對防癌、降膽固醇等均有幫助。（圖取自吳庭妮臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕零廚藝最怕下廚，深怕一個失誤毀了一鍋好菜，無不希望能夠偷吃步，學到快速端上桌的營養美味料理。對此，營養師吳庭妮分享，高麗菜富含多種維生素，有助養胃、護黏膜；櫻花蝦可補鈣增鮮，加上適量蒜頭，對防癌、降膽固醇等均有幫助。在家簡單使用這3種食材配上佐料，便能輕鬆復刻熱炒店口味的「高麗菜櫻花蝦」。

吳庭妮於臉書專頁「吳庭妮營養師」發影音表示，「高麗菜櫻花蝦」利用食物本身的鮮甜，零廚藝就能吃到美味以及補充營養。這道料理富含營養素，除本身喜歡吃美食者適合外，特別推薦給以下族群，包括：減重想吃熱炒店菜餚者；胃潰瘍後，開始要養胃者；40+以及成長期需補鈣質者；情緒緊繃者；有睡眠問題者。

3大食材富含多種維生素

至於吃起來鮮甜脆口的秘訣？吳庭妮說，秘訣有2點：一是料理前，高麗菜先用鹽抓一抓再煮，是脆口的秘訣；二是加入用清酒泡過的櫻花蝦，去腥增鮮提味。另，她也提及推薦這道料理的3大營養：

高麗菜—廚房裡的胃藥：含有助保護與修復胃腸黏膜的營養素維生素Ｕ，適合進入養胃期的胃潰瘍患者，有助於癒合。此外，富含維生素Ｋ、維生素Ｄ可平衡情緒；和櫻花蝦一起煮，還可幫助鈣質吸收。

櫻花蝦—補鈣增鮮味好幫手：台灣人飲食攝取最缺乏的礦物質就是鈣，鈣為必需營養素，一定要從飲食獲得。鈣不只與牙齒、預防骨質疏鬆有關，缺乏也易焦慮、失眠、抽筋等。因此，鼓勵日常先從食物中攝取，若真的無法做到，再考慮從保健品中補充。

蒜頭：先泡在橄欖油中，剁碎後，香氣與營養素才會被釋放；並建議最後放，營養才不會流失太多。蒜頭含蒜素、硒等營養素，適量攝取對預防癌症、降膽固醇、平衡免疫力有幫助。

營養師吳庭妮說，台灣人飲食攝取最缺乏的礦物質就是鈣，缺鈣也易造成焦慮、失眠等。料理中搭配櫻花蝦不僅有助補鈣，也能增鮮味；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師吳庭妮說，台灣人飲食攝取最缺乏的礦物質就是鈣，缺鈣也易造成焦慮、失眠等。料理中搭配櫻花蝦不僅有助補鈣，也能增鮮味；示意圖。（圖取自photoAC）

脆口營養輕鬆料理4步驟

準備材料：高麗菜、櫻花蝦、大蒜、橄欖油、清酒、食鹽。

作法：

1.將高麗菜手撕成小片，加入鹽巴抓醃一下。

2.加入清酒泡過的櫻花蝦，添加自然鮮甜味。

3.將上述材料全部放入蒸鍋，蒸10分鐘即可。

4.起鍋後，最後加入剁碎的蒜頭拌勻即完成。

吳庭妮提醒，高麗菜屬於容易脹氣的蔬菜，有脹氣困擾者一次別吃太多，且須充分咀嚼。另，若想減少脹氣，建議可搭配葉菜類（如菠菜）、瓜類蔬菜（如小黃瓜、櫛瓜）、紅蘿蔔、豆芽菜食用；胃不好的人，蒜有刺激作用，適量攝取即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中