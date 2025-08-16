健康網》防癌、養胃又補鈣 營養師教作熱炒店「高麗菜櫻花蝦」

營養師吳庭妮指出，高麗菜富含多種維生素，有助養胃、護黏膜；櫻花蝦可補鈣增鮮，加上適量蒜頭，對防癌、降膽固醇等均有幫助。（圖取自吳庭妮臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕零廚藝最怕下廚，深怕一個失誤毀了一鍋好菜，無不希望能夠偷吃步，學到快速端上桌的營養美味料理。對此，營養師吳庭妮分享，高麗菜富含多種維生素，有助養胃、護黏膜；櫻花蝦可補鈣增鮮，加上適量蒜頭，對防癌、降膽固醇等均有幫助。在家簡單使用這3種食材配上佐料，便能輕鬆復刻熱炒店口味的「高麗菜櫻花蝦」。

吳庭妮於臉書專頁「吳庭妮營養師」發影音表示，「高麗菜櫻花蝦」利用食物本身的鮮甜，零廚藝就能吃到美味以及補充營養。這道料理富含營養素，除本身喜歡吃美食者適合外，特別推薦給以下族群，包括：減重想吃熱炒店菜餚者；胃潰瘍後，開始要養胃者；40+以及成長期需補鈣質者；情緒緊繃者；有睡眠問題者。

3大食材富含多種維生素

至於吃起來鮮甜脆口的秘訣？吳庭妮說，秘訣有2點：一是料理前，高麗菜先用鹽抓一抓再煮，是脆口的秘訣；二是加入用清酒泡過的櫻花蝦，去腥增鮮提味。另，她也提及推薦這道料理的3大營養：

●高麗菜—廚房裡的胃藥：含有助保護與修復胃腸黏膜的營養素維生素Ｕ，適合進入養胃期的胃潰瘍患者，有助於癒合。此外，富含維生素Ｋ、維生素Ｄ可平衡情緒；和櫻花蝦一起煮，還可幫助鈣質吸收。

●櫻花蝦—補鈣增鮮味好幫手：台灣人飲食攝取最缺乏的礦物質就是鈣，鈣為必需營養素，一定要從飲食獲得。鈣不只與牙齒、預防骨質疏鬆有關，缺乏也易焦慮、失眠、抽筋等。因此，鼓勵日常先從食物中攝取，若真的無法做到，再考慮從保健品中補充。

●蒜頭：先泡在橄欖油中，剁碎後，香氣與營養素才會被釋放；並建議最後放，營養才不會流失太多。蒜頭含蒜素、硒等營養素，適量攝取對預防癌症、降膽固醇、平衡免疫力有幫助。

營養師吳庭妮說，台灣人飲食攝取最缺乏的礦物質就是鈣，缺鈣也易造成焦慮、失眠等。料理中搭配櫻花蝦不僅有助補鈣，也能增鮮味；示意圖。（圖取自photoAC）

脆口營養輕鬆料理4步驟

●準備材料：高麗菜、櫻花蝦、大蒜、橄欖油、清酒、食鹽。

●作法：

1.將高麗菜手撕成小片，加入鹽巴抓醃一下。

2.加入清酒泡過的櫻花蝦，添加自然鮮甜味。

3.將上述材料全部放入蒸鍋，蒸10分鐘即可。

4.起鍋後，最後加入剁碎的蒜頭拌勻即完成。

吳庭妮提醒，高麗菜屬於容易脹氣的蔬菜，有脹氣困擾者一次別吃太多，且須充分咀嚼。另，若想減少脹氣，建議可搭配葉菜類（如菠菜）、瓜類蔬菜（如小黃瓜、櫛瓜）、紅蘿蔔、豆芽菜食用；胃不好的人，蒜有刺激作用，適量攝取即可。

