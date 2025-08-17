自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》口腔影響全身健康！ 醫：中年男別忽視3警訊

2025/08/17 12:32

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，牙周病、缺牙與牙齒磨損、牙齒顏色泛黃，都是男性常忽視的口腔警訊，若不及早處理，不僅影響咀嚼與外觀，甚至會對全身健康造成負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，牙周病、缺牙與牙齒磨損、牙齒顏色泛黃，都是男性常忽視的口腔警訊，若不及早處理，不僅影響咀嚼與外觀，甚至會對全身健康造成負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多中年爸爸總是忙著照顧家人，卻忽略了自己的口腔健康。台中東隆牙醫師劉馥萱指出，牙齒問題往往在沒有明顯症狀時就悄悄出現，等到牙痛或牙齒鬆動才就醫，往往已錯過最佳治療時機。牙周病、缺牙與牙齒磨損、牙齒顏色泛黃，都是男性常忽視的口腔警訊，若不及早處理，不僅影響咀嚼與外觀，甚至會對全身健康造成負擔。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文整理，3個中年男性最容易忽略的口腔警訊。

牙周病

牙齦紅腫、刷牙時流血、口臭等，都是牙周病的早期訊號。雖然初期幾乎沒有明顯疼痛，但細菌其實已經在牙齦與牙根周圍持續破壞支撐組織，若長時間忽略不治療，牙齒會逐漸鬆動，最終甚至可能必須拔除。

缺牙或牙齒磨損

長期缺牙不僅影響外觀與消化功能，也會讓剩餘牙齒承受過多壓力，或是導致齒列慢慢傾斜、位移，增加顳顎關節的負擔。

牙齒顏色泛黃

牙齒泛黃除了影響笑容美觀，常伴隨牙菌斑附著與牙結石堆積，單靠刷牙已難去除，有時更可能隱藏著早期蛀牙或牙齦疾病，需要定期檢查才能及早發現與治療。

劉馥萱提醒，口腔健康與全身健康息息相關，定期檢查與清潔是預防勝於治療的第一步。別等到狀況惡化才補救，及早守護，才能讓爸爸的笑容與健康都被好好守護

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中