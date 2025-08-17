限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》口腔影響全身健康！ 醫：中年男別忽視3警訊
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕很多中年爸爸總是忙著照顧家人，卻忽略了自己的口腔健康。台中東隆牙醫師劉馥萱指出，牙齒問題往往在沒有明顯症狀時就悄悄出現，等到牙痛或牙齒鬆動才就醫，往往已錯過最佳治療時機。牙周病、缺牙與牙齒磨損、牙齒顏色泛黃，都是男性常忽視的口腔警訊，若不及早處理，不僅影響咀嚼與外觀，甚至會對全身健康造成負擔。
劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文整理，3個中年男性最容易忽略的口腔警訊。
請繼續往下閱讀...
牙周病
牙齦紅腫、刷牙時流血、口臭等，都是牙周病的早期訊號。雖然初期幾乎沒有明顯疼痛，但細菌其實已經在牙齦與牙根周圍持續破壞支撐組織，若長時間忽略不治療，牙齒會逐漸鬆動，最終甚至可能必須拔除。
缺牙或牙齒磨損
長期缺牙不僅影響外觀與消化功能，也會讓剩餘牙齒承受過多壓力，或是導致齒列慢慢傾斜、位移，增加顳顎關節的負擔。
牙齒顏色泛黃
牙齒泛黃除了影響笑容美觀，常伴隨牙菌斑附著與牙結石堆積，單靠刷牙已難去除，有時更可能隱藏著早期蛀牙或牙齦疾病，需要定期檢查才能及早發現與治療。
劉馥萱提醒，口腔健康與全身健康息息相關，定期檢查與清潔是預防勝於治療的第一步。別等到狀況惡化才補救，及早守護，才能讓爸爸的笑容與健康都被好好守護
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應