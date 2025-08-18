健康網》疝氣不只腹部凸起！ 醫揭5隱形症狀：頻尿、腰痠也要注意

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，疝氣除了明顯的腹部凸起外，還有像是頻尿與排尿不順、慢性腹痛與腰痠背痛等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多疝氣患者都很困擾，明明感覺身體有些不對勁，但症狀又不明顯，常常被忽略掉。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」表示，疝氣除了明顯的腹部凸起外，還有5個容易被忽略的小症狀：頻尿與排尿不順、慢性腹痛與腰痠背痛、消化不良與腹脹、活動時的不適感、腹股溝或大腿內側異常感覺。

頻尿與排尿不順

黃士維提到，這可能是很多人最意想不到的疝氣症狀！特別是腹股溝疝氣，當疝氣囊壓迫到膀胱或尿道周圍組織時，就可能出現頻尿、尿急、排尿困難等症狀。很多患者以為是前列腺問題或泌尿道感染，但其實是疝氣在作怪！

慢性腹痛與腰痠背痛

黃士維說明，疝氣會造成慢性疼痛是因為，它會造成腹壁結構改變，影響核心肌群的穩定性，導致姿勢代償。同時，疝氣組織的慢性發炎也會引起持續性的隱痛。我觀察到很多患者長期有下背痛或腹部隱痛，看了很多科別都找不出原因，最後才發現是疝氣！

消化不良與腹脹

黃士維表示，疝氣對消化系統格外有影響：當腸道組織卡在疝氣囊內時，會影響腸道蠕動，造成消化不良、腹脹、便秘等症狀。有些患者甚至會出現噁心、食慾不振的情況。這些症狀往往被誤認為是腸胃道疾病，但其實是疝氣造成的腸道功能障礙。

活動時的不適感

黃士維分享，很多疝氣患者會發現，在咳嗽、打噴嚏、用力排便或搬重物時，腹部或腹股溝會有不適感，但平時症狀不明顯。這種「用力時才痛」的特徵是疝氣的典型表現！

腹股溝或大腿內側異常感覺

黃士維說，股疝氣患者常常會有大腿內側的異常感覺，可能是麻木、刺痛或沉重感。這是因為疝氣壓迫到神經造成的，但很多人以為是坐骨神經痛或其他骨科問題。

黃士維建議，如果有以上任何1個症狀，特別是合併出現時，最好找專科醫師檢查。記住，疝氣不會自己好，只會隨時間惡化。早期發現這些小症狀，可以在併發症發生前就接受治療，手術風險更低，恢復也更快！

