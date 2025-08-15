「處女膜修復術」婦團籲禁止 衛福部：將邀醫學會及團體討論

台灣女人連線與民進黨立委林淑芬今（15）召開「正名成功！Bye Bye『處女膜』記者會」，除正名外，也呼籲禁止「處女膜修復術」。（台灣女人連線提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣女人連線與民進黨立委林淑芬今（15日）召開記者會，說明「處女膜」已正名為「陰道前膜」或「陰道瓣」；「惡露」則為「產後排出物」，盼社會共同改變用詞，終結對女性的污名，並呼籲禁止傷害身體的處女膜修復手術。對此，衛福部回應，將邀集醫學會及相關團體討論，並與民眾溝通其必要性與風險。

林淑芬表示，這是正名的一小步，卻是反歧視的一大步。她肯定衛福部與教育部的行動。但強調封建時代遺留下來的性別文化根深蒂固，改變需要更多努力，才能真正消除社會中的性別歧視與不當價值觀。

台灣女人連線秘書長陳書芳同樣肯定正名成果，但提醒坊間存在「處女膜修復術」的問題。她批評，業者透過「宛如處女」、「完璧歸趙」等錯誤觀念操弄女性焦慮，將沒有醫學必要性的手術包裝成「醫療行為」，實際上是以醫療名義進行的性別暴力，違反醫療倫理，應予禁止。

台灣女人連線常務理事黃淑英補充說，該修復術缺乏實證支持，反而可能對女性身體造成傷害。國際間已有多國討論或禁止此手術，台灣無強大的宗教文化壓力，禁止此術式在醫學與性別平等上都有其正當理由。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，醫學會完全支持正名，認為身體的名稱不應帶有價值判斷。在收到衛福部的函示後，醫學會已正式公告並透過繼續教育傳達給醫療人員，未來診斷書等醫療文書的用詞也將全面修正。

與會的衛福部醫事司司長劉越萍則回應，衛福部支持「陰道前膜」與「產後排出物」的正名，希望藉由記者會讓更多民眾了解用詞的重要性。至於「陰道前膜修復術」是否禁止，將邀集醫學會及相關團體討論，並與民眾溝通其必要性與風險。

