健康網》涼快過頭當心「冷氣病」 醫授4招舒緩不適

中醫師周宗翰提醒，冷氣的風向應往上，別直吹頭、背、肚子，以免引發冷氣病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一進冷氣房，本來想消暑，卻越吹越頭痛、肩膀緊到像石頭、腸胃翻騰不安？別以為只是虛弱或偶發不適，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，這是「寒濕困脾、風寒入體」，中醫稱作「冷氣病」，並傳授4招舒緩法，吹冷氣不傷身。

周宗翰在臉書「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」提醒，當寒濕困住脾胃、風寒悄悄入侵，身體就會用不舒服來提醒，別只顧著涼快，身體冷出問題，才是最大的隱憂。

請繼續往下閱讀...

對抗冷氣病這樣做

調整空調，別讓冷風傷身

●冷氣溫度設在 26-28°C，搭配水盆或加濕器保濕。

●風向往上，別直吹頭、背、肚子。

●每天開窗通風，排濕換氣。

●睡覺開定時，別整晚冷風灌身。

保暖重點部位，護住陽氣

●冷氣房內穿薄外套、披肩。

●腳底別著涼，穿襪子、拖鞋。

●午睡蓋薄毯，尤其護腹部。

●洗頭後吹乾，再進冷氣房。

●多喝溫水、薑茶，少吃冰品。

多喝溫水、薑茶，少吃冰品，可以護住陽氣。（圖擷取自photoAC）

按穴位舒緩

●風池穴：緩頭痛、肩緊。

按壓風池穴，可緩解頭痛、肩緊。（資料照）

●足三里：補氣健脾。

按壓足三里穴可補氣健脾。（資料照）

●合谷穴：舒緩壓力。

按壓合谷穴，可舒緩壓力。（資料照）

調作息，補陽氣

●早睡養氣，別熬夜。

●白天曬點太陽，排寒補陽。

●心情好，氣順不生病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法