健康網》涼快過頭當心「冷氣病」 醫授4招舒緩不適
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天一進冷氣房，本來想消暑，卻越吹越頭痛、肩膀緊到像石頭、腸胃翻騰不安？別以為只是虛弱或偶發不適，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，這是「寒濕困脾、風寒入體」，中醫稱作「冷氣病」，並傳授4招舒緩法，吹冷氣不傷身。
周宗翰在臉書「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」提醒，當寒濕困住脾胃、風寒悄悄入侵，身體就會用不舒服來提醒，別只顧著涼快，身體冷出問題，才是最大的隱憂。
對抗冷氣病這樣做
調整空調，別讓冷風傷身
●冷氣溫度設在 26-28°C，搭配水盆或加濕器保濕。
●風向往上，別直吹頭、背、肚子。
●每天開窗通風，排濕換氣。
●睡覺開定時，別整晚冷風灌身。
保暖重點部位，護住陽氣
●冷氣房內穿薄外套、披肩。
●腳底別著涼，穿襪子、拖鞋。
●午睡蓋薄毯，尤其護腹部。
●洗頭後吹乾，再進冷氣房。
●多喝溫水、薑茶，少吃冰品。
按穴位舒緩
●風池穴：緩頭痛、肩緊。
●足三里：補氣健脾。
●合谷穴：舒緩壓力。
調作息，補陽氣
●早睡養氣，別熬夜。
●白天曬點太陽，排寒補陽。
●心情好，氣順不生病。
