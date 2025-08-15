健康網》眼中風小心腦血管也出事！ 醫揭護血管、保視力這樣做

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，視網膜神經血管嚴重堵塞就是眼中風，日常預防除應少鹽少糖少油，也應多吃蔬果、全穀類；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腦中風大家不陌生，但你可能不知道，眼睛也有中風危險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，近日有位藝人突發生單眼險些失明，疑似為視網膜神經血管嚴重堵塞，也就是所謂的眼中風。曾發生眼中風的人，之後腦中風機率比一般人高，如同示警腦血管也危險。想要預防日常建議注意三高、少鹽少糖少油；多吃蔬果、全穀類；規律運動並戒菸限酒，除有助保護眼睛、心臟，也讓血管不易硬化阻塞。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，視網膜動脈阻塞（Retinal Artery Occlusion, RAO）就是所謂的「眼中風」，發作速度往往快到讓人來不及反應， 可能短短幾秒，視力就瞬間消失。如果錯過黃金急救時間，視力難以挽回，也顯示急性眼科與腦血管症狀在第一時間診斷與處置的重要性。

眼中風=全身血管在求救

張家銘進一步說明，視網膜的血液主要靠中央視網膜動脈供應， 一旦被血栓、膽固醇斑塊、鈣化瓣膜碎片、血管發炎或血管痙攣擋住，視網膜馬上缺血。它對缺氧超敏感，可能15分鐘就開始永久受傷。此狀況發生原因常與高血壓、糖尿病、抽菸、房顫、腎臟病、自體免疫疾病有關，更關鍵的是，發生眼中風的人，之後腦中風的機率比一般人高好幾倍，眼睛如同替大腦拉警報，提醒腦血管有危險。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，網膜的血液主要靠中央視網膜動脈供應， 一旦被血栓、膽固醇斑塊、血管發炎等擋住，視網膜馬上缺血；情境照。（圖取自freepik）

4.5-6小時搶救視力黃金期

張家銘指出，現在全世界還沒有一套完全統一的眼中風急救方式，但醫界的共識是：發病後要比照腦中風，趕快送到大型醫院進行血栓溶解治療，不管是經動脈或經靜脈打組織型纖維蛋白溶解酶（tPA）、尿激酶，如果能在4.5-6小時內進行， 有些人的視力或會明顯回升。

養成生活好習慣築防線

至於日常生活有何預防方式？張家銘建議，平日應以「預防中風」的標準來顧眼睛的血管，包括：血壓、血糖、血脂要控制好；少鹽少糖少油；多吃蔬菜、水果、全穀類；每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、游泳、騎腳踏車；戒菸限酒；以上做法對眼睛、心臟、腦血管都是直接保護，除可促進血液循環、維持體重，也能讓血管不那麼容易硬化阻塞。

張家銘提醒，眼中風不是眼睛單打獨鬥的病, 它是全身血管健康的一面鏡子。血管健康，眼睛、心臟、大腦才會有穩定的養分和氧氣。若發生單眼突然模糊狀況應立即就醫，越早檢查，掌握治療的機會就越大。

此外，張家銘強調，平日健康檢查也很重要，若有心律不整、頸動脈雜音、家族血管病史，建議可和醫師討論進行心臟超音波或頸動脈超音波檢查。

