健康 > 護眼顧齒

健康網》眼中風小心腦血管也出事！ 醫揭護血管、保視力這樣做

2025/08/15 18:47

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，視網膜神經血管嚴重堵塞就是眼中風，日常預防除應少鹽少糖少油，也應多吃蔬果、全穀類；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腦中風大家不陌生，但你可能不知道，眼睛也有中風危險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，近日有位藝人突發生單眼險些失明，疑似為視網膜神經血管嚴重堵塞，也就是所謂的眼中風。曾發生眼中風的人，之後腦中風機率比一般人高，如同示警腦血管也危險。想要預防日常建議注意三高少鹽少糖少油多吃蔬果全穀類規律運動並戒菸限酒，除有助保護眼睛心臟也讓血管不易硬化阻塞

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，視網膜動脈阻塞（Retinal Artery Occlusion, RAO）就是所謂的「眼中風」，發作速度往往快到讓人來不及反應， 可能短短幾秒，視力就瞬間消失。如果錯過黃金急救時間，視力難以挽回，也顯示急性眼科與腦血管症狀在第一時間診斷與處置的重要性。

眼中風=全身血管在求救

張家銘進一步說明，視網膜的血液主要靠中央視網膜動脈供應， 一旦被血栓、膽固醇斑塊、鈣化瓣膜碎片、血管發炎或血管痙攣擋住，視網膜馬上缺血。它對缺氧超敏感，可能15分鐘就開始永久受傷。此狀況發生原因常與高血壓、糖尿病、抽菸、房顫、腎臟病、自體免疫疾病有關，更關鍵的是，發生眼中風的人，之後腦中風的機率比一般人高好幾倍，眼睛如同替大腦拉警報，提醒腦血管有危險。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，網膜的血液主要靠中央視網膜動脈供應， 一旦被血栓、膽固醇斑塊、血管發炎等擋住，視網膜馬上缺血；情境照。（圖取自freepik）

4.5-6小時搶救視力黃金期

張家銘指出，現在全世界還沒有一套完全統一的眼中風急救方式，但醫界的共識是：發病後要比照腦中風，趕快送到大型醫院進行血栓溶解治療，不管是經動脈或經靜脈打組織型纖維蛋白溶解酶（tPA）、尿激酶，如果能在4.5-6小時內進行， 有些人的視力或會明顯回升。

養成生活好習慣築防線

至於日常生活有何預防方式？張家銘建議，平日應以「預防中風」的標準來顧眼睛的血管，包括：血壓、血糖、血脂要控制好；少鹽少糖少油；多吃蔬菜、水果、全穀類；每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、游泳、騎腳踏車；戒菸限酒；以上做法對眼睛、心臟、腦血管都是直接保護，除可促進血液循環、維持體重，也能讓血管不那麼容易硬化阻塞。

張家銘提醒，眼中風不是眼睛單打獨鬥的病, 它是全身血管健康的一面鏡子。血管健康，眼睛、心臟、大腦才會有穩定的養分和氧氣。若發生單眼突然模糊狀況應立即就醫，越早檢查，掌握治療的機會就越大。

此外，張家銘強調，平日健康檢查也很重要，若有心律不整、頸動脈雜音、家族血管病史，建議可和醫師討論進行心臟超音波或頸動脈超音波檢查。

