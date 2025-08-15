自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

6旬婦長期用痠痛貼布、止痛藥 竟胃出血、解黑便

2025/08/15 14:43

一名60歲婦人因習慣性貼痠痛貼布及服用止痛藥，沒想到出現解黑便、在家中浴室昏倒情形，家人發現後送至衛福部桃園醫院後已經痊癒。（部立桃園醫院提供）

一名60歲婦人因習慣性貼痠痛貼布及服用止痛藥，沒想到出現解黑便、在家中浴室昏倒情形，家人發現後送至衛福部桃園醫院後已經痊癒。（部立桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕一名60歲婦人因經常性肌肉痠痛，習慣貼痠痛貼布及服用止痛藥，沒想到出現解黑便、在家中浴室昏倒情形；家人發現後緊急送至衛福部桃園醫院急診，檢查確認胃潰瘍合併出血，透過熱凝固治療成功止血，休養一週後順利出院。院方表示，痠痛貼布、止痛藥長期使用對胃腸道都會有影響，會增加胃潰瘍、胃炎甚至胃出血的風險，應諮詢專業醫師用藥方式。

桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭表示，這名患者習慣買痠痛貼布，有時甚至一次貼超過6片最後導致解黑便，代表胃出血已經有一段時間，經過消化系統排出體外，經胃鏡檢查發現出血點，透過熱凝固治療成功止血，住院期間並配合禁食與使用質子幫浦抑制劑（PPI）治療，目前已痊癒出院。

黃柏諭說，痠痛貼布止痛成分，主要包括水楊酸、非類固醇消炎止痛藥（NSAID）等，這些成分能透過皮膚吸收，達到緩解疼痛的效果，其中水楊酸本來就容易傷胃，另外NSAID會抑制體內前列腺素的合成，導致胃黏膜保護力下降，會增加胃潰瘍、胃炎甚至胃出血的風險；此外藥物需經肝臟代謝、腎臟排出，長期使用會影響肝腎功能。

黃柏諭說，過量使用NSAID可能導致胃潰瘍，長時間使用對身體健康造成負擔，大部分痠痛貼布藥效約6至8小時，不建議長時間貼在相同部位，應遵循仿單建議，每次使用不超過8小時，不超過安全劑量；若因病情需要併用止痛藥與痠痛貼布，應諮詢專業醫師，一旦出現吐血或解黑便等情形時應盡速就醫。

