健康 > 名人健康事

健康網》秦楊「視網膜動脈阻塞」 醫示警治療錯過「這時間」恐失明

2025/08/15 13:44

秦楊驚傳右眼出狀況，經就醫檢查，確定為急性黑矇症。（資料照）

秦楊驚傳右眼出狀況，經就醫檢查，確定為急性黑矇症。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇知名男星秦楊昨（14）日驚傳「右眼看不見」，並自爆左眼為先天弱視，因此一直使用右眼。未料父親節當天上午右眼突然一片黑灰，幾乎看不見，經就醫檢查，確定為急性黑矇症。對此，珍世明眼科診所院長王孟祺推測，此狀況應是視網膜動脈阻塞所致，尤其若為中心視網膜動脈阻塞，須把握90分鐘至6小時治療黃金期，否則可能造成視力永久喪失。

視網膜缺氧如同腦中風

王孟祺於臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，對於知名藝人視力突然喪失，許多朋友想知道為什麼那麼可怕？他依據報導的內容推測，這種「急性黑矇症」應是視網膜動脈阻塞所造成。

王孟祺說明，視網膜是眼球內感光細胞存在的組織，也是神經細胞的一種，就像大腦的細胞一樣，對缺氧相當敏感，若失去血液循環供應，很快會壞死，細胞無法再生，如同大腦中風後無法完全復原一樣。

王孟祺進一步說明，如果視網膜最大的動脈—中心視網膜動脈阻塞，應把握90分鐘至6小時內積極有效治療，若錯過治療黃金期，視網膜將會失去功能，造成永久視力喪失。缺血的視網膜中心則會產生明顯的櫻桃紅斑，周圍組織也會因缺血而泛白。

珍世明眼科診所院長王孟祺說，暫時性黑矇症發生勿輕忽，若為中心視網膜動脈阻塞，須把握治療黃金期，否則可能造成失明；情境照。（圖取自shutterstock）

珍世明眼科診所院長王孟祺說，暫時性黑矇症發生勿輕忽，若為中心視網膜動脈阻塞，須把握治療黃金期，否則可能造成失明；情境照。（圖取自shutterstock）

心臟、頸動脈血栓易引發

王孟祺表示，因就醫時間相當緊迫，患者常常無法及時治療而造成遺憾。但重要的是，仍應找出發病根源，以免之後產生更嚴重的傷害。因為視網膜動脈阻塞經常源自於心臟或頸動脈血栓，若沒有找出原因，往後發生腦中風或缺血性心臟病的機率也會大增。

王孟祺提醒，若有暫時性黑矇狀況發生，也就是單眼出現短暫性變暗或者失明的症狀，千萬勿因眼球沒有任何疼痛感且自行恢復便掉以輕心；尤其本身有三高、抽菸、酗酒、家族中風病史、心血管疾病者，更應特別留意，並就醫詳細檢查。

