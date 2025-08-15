男側腹痛掛泌尿科無異常 三天後爆「皮蛇」痛到睡不著

何英右醫師指出，帶狀疱疹初期往往只有疼痛或灼熱感，數日後才會長出紅疹與水泡。（光田醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名男子側腹反覆疼痛而掛泌尿科就醫，檢查卻顯示一切正常；沒想到三天後，側腹皮膚陸續冒出紅疹與水泡，痛到難以入眠，由於出現皮膚症狀，患者至光田醫院皮膚科診斷為「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇）。醫師提醒，帶狀疱疹初期往往只有疼痛或灼熱感，若出現不明原因的單側劇痛、灼熱感或紅疹，應盡快就醫，否則後遺症可能會纏身數月甚至數年。

光田醫院皮膚科醫師何英右指出，帶狀疱疹是因「水痘-帶狀疱疹病毒」所引發，大多患者因小時候曾得過水痘，病毒潛藏在神經節內，當免疫力下降時再次復發，通常沿著神經分佈成帶狀，產生疼痛、水泡狀的病灶，例如軀幹病灶多會沿著脊椎神經節呈半圈排列、臉部病灶則多沿著三叉神經分佈，即使沒有得過水痘者，也可能因免疫力低下而被病毒攻擊。

何英右建議從未感染過、但為50歲以上成人、免疫力低下族群、長期睡眠不足或長期承受高壓等高風險對象，主動接種帶狀疱疹疫苗，以提前建立免疫防護，避免初次感染就陷入長時間的疼痛與併發症。若曾經感染過，雖然短期內因已有抗體，復發機率不高，但若日後再次發作，可能代表免疫功能不穩定，更應儘早接種，以降低再度發作及減輕帶狀皰疹後神經痛的嚴重度。

何英右澄清，帶狀疱疹與飲食並無直接關聯，門診中時常有「長皮蛇不能吃雞蛋」（民間傳言蛇吞蛋之後會更大隻）的民間迷思，但其實，平時注重均衡飲食與充分休息，以促進免疫系統修復才是關鍵，「帶狀疱疹不是單純的皮膚病，而是一場免疫與神經的硬仗。」若感染位置在臉部，可能侵犯眼睛造成角膜炎、視力受損甚至失明，或引起顏面神經麻痺；若病毒侵犯頭部，病毒還可能影響腦膜，引發腦膜炎、腦炎、中風等併發症，民眾要提高警覺。

