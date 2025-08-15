白袍守初心》顧長生醫病也醫心 下班彈奏鋼琴撫慰病患心靈

顧長生希望傳承自己的經驗，也期勉後輩都能保有從醫的初心。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕高雄榮總台南分院心臟內科主任顧長生，在國軍與榮民體系醫院服務迄今已40年。年少時期，顧長生就對從醫很有興趣，「因為醫師可以幫助很多人，也可以接觸到很多不同領域的人。」而除了看診醫病，下班後顧長生也會在醫院大廳彈奏鋼琴，以音樂撫慰病患及家屬的心，還擁有不少粉絲。

下班後顧長生會在醫院大廳彈奏鋼琴，以樂音陪伴病患及家屬。（高榮台南分院提供）

每週一、週二、週三的晚上，高榮台南分院的大廳就會傳來鋼琴演奏的悠揚樂音，被聆賞音樂人群包圍的彈奏者，就是身著白袍的顧長生。

46年次的顧長生曾於金門、馬祖、綠島等離島服務，水患、地震災後、SARS、Covid-19疫情期間，他都堅守醫療第1線，曾獲臨床教學績優獎、優良醫師獎、2022年「台灣醫療貢獻奬」。顧長生謙虛地說，「面對病患，就是全力去做，自己只是做醫師該做的。」

顧長生認為，人類是身、心、靈的組合，醫師能做的有限，有時心理會影響身體，因此他也會從每次診療的過程，了解病人的背景，關懷患者的心靈層面。

大約8年多前，高榮台南分院獲贈1台鋼琴，擺置在醫院大廳內。Covid-19疫情爆發期間，醫療院所管制，病人出不去、家屬進不來，日子過得很苦悶，小時候曾學過鋼琴的顧長生，便利用下班時間開始在院內彈奏鋼琴，讓許多人的心靈獲得安慰。

顧長生笑稱自己的琴藝「不難聽」，每次演奏都有不少病患及家屬駐足聆聽，還有甚至還有鐵粉點歌。（高榮台南分院提供）

為了讓聽者可以產生共鳴，顧長生特別練了中文、台語、日文、英文等流行歌曲，由於院內患者以長者居多，他也刻意挑選許多老歌，例如《港都夜雨》、《安平追想曲》等，有失智症的病人聽到《淡水暮色》跟著哼唱，回想起年幼時感動落淚，甚至還有101歲的鐵粉爺爺經常點歌，顧長生也總會回家練習，滿足大家的期盼。

顧長生說，每個人都會生老病死，自己有一天也會走上這條路，因此面對病患及家屬時，只是將心比心。心臟內科很多病人是躺著進醫院，挑戰很大，但看到病人可以走著出去，就是最好的回饋。

顧長生是國內少數同時具有「心臟專科」、「心臟超音波學」、「重症醫學科」3科指導醫師教學資格者，他說，接下來的重點是要努力傳承經驗，希望後輩也能保有從醫的初心，將心比心面對每位病人。

顧長生醫師於國軍及榮民體系醫院服務迄今已40年，秉持「將心比心」面對病患。（高榮台南分院提供）

顧長生從醫迄今40年，他說最大的回饋就是病人痊癒，走著出醫院。（高榮台南分院提供）

