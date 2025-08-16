限制級
健康網》竹筍粥鹹香暖胃 低卡高纖減脂好夥伴
〔健康頻道／綜合報導〕味道鮮美、口感清脆的麻竹筍以4-10月為主要產季，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享鹹香暖胃竹筍鹹粥作法，並提供烹調小撇步，將筍絲切成細條狀，炒香後再下鍋，更易入味。營養師高敏敏指出，竹筍整體低卡高纖，是減脂好夥伴，但痛風、腎功能不佳者，建議適量吃+低油少鹽料理更健康。
竹筍鹹粥
材料：去殼麻竹筍500克（切細條狀）、乾香菇5朵、生米1.5杯、水2000毫升、油蔥酥2匙、芹菜末適量、蝦米少量、豬肉絲150克、鹽適量。
1.爆香：依序爆香蝦米、香菇、肉絲、筍子，炒至出水。
2.燉煮：加入生米拌炒約3分鐘後，加水及油蔥酥，煮滾後再轉小火燉15分鐘。
3.調味：加鹽，關火灑上芹菜末提香，稍微攪拌即完成。
高敏敏表示，麻竹筍是竹筍家族中體型最大，它百搭耐煮，每100公克的熱量僅19大卡，碳水化合物4.4克，含有鉀、維生素C、水解胺基酸膳食纖維，炒滷燉都合適，是份量最實在的竹筍。
