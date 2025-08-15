健康網》泡菜不只下飯！ 營養師揭發酵蔬菜3健康益處

營養師李婉萍提到，泡菜對身體的好處有：改善消化、抗發炎、調節免疫系統、改善過敏；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃「辛奇」（韓國泡菜Kimchi音譯）好下飯，但對身體有好處嗎？營養師李婉萍表示，不只是又酸又辣的韓國泡菜「Kimchi」是泡菜，凡是為了長時間保存，將新鮮蔬菜加入調味料再經發酵而成的醃製物，都是所謂的泡菜，並非韓國才有的專利，比方四川泡菜也很有名。而泡菜對身體的好處有：改善消化、抗炎調免疫系統、改善過敏。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文指出，南韓文化體育觀光部2021年七月底正式宣布將Kimchi的中文正名為「辛奇」，為的就是避免和四川泡菜混淆。而口味濃郁帶勁的韓式泡菜，無論是直接當成一道小菜佐餐，或是入菜煮火鍋、炒肉片，都非常受到歡迎。

李婉萍分享，除了美味之外，泡菜對身體有3益處。

1.改善消化：經發酵製成的泡菜所含有的乳酸桿菌，被認為是有助人體健康的益菌，可抑制腸道有害菌的生長、降低與消化相關的疾病風險。另有文獻指出，在泡菜發酵的過程中所添加的辣椒粉，當中的辣椒素能促進乳酸菌的增殖。

2.抗炎、調節免疫系統：吃泡菜可能有助減少炎症和增強免疫功能，也是基於發酵產生的益生菌和活性化合物而來。

3.改善過敏：在一項以七千多名成年人為對象的健康和營養調查中發現，每天食用足量的泡菜（約85～158公克），較不易罹患異位性皮膚炎。2014年同樣針對韓國成年人的調查則發現，每天攝取超過40公克泡菜的人，氣喘發病率比食用較少者更低，而且吃得越多，患病可能性就越小。

李婉萍說明，泡菜煮粥、泡菜炒飯、泡菜炒肉片、都是泡菜的不同料理方式，可以直接用泡菜的酸鹹增加食物風味，但就不要再額外加鹽，將泡菜用到我們日常生活中就是非常方便的好料理！

