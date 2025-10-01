健康網》不吃藥也能降血壓 6大非藥物降壓方法

腎臟科醫師王介立分享，根據教科書整理的最佳證據的6大非藥物降壓方法；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓不只是吃藥的事，生活方式調整也能讓血壓明顯下降，甚至減少未來用藥的需要。腎臟科醫師王介立在臉書專頁「王介立醫師」分享，根據教科書整理的最佳證據，6大非藥物降壓方法，也提醒這些方法彼此加成，綜合效果更強。不過有高血壓或慢性病的人，改變飲食與運動前先和醫療人員討論。

●吃對飲食：採用DASH得舒飲食（多蔬果、全穀、低脂乳、少飽和脂肪），高血壓患者平均可降收縮壓約5mmHg。

●減重：體重每減1公斤，收縮壓可降約1mmHg；持續半年常見減重4.5公斤，等於降壓約4-5mmHg。

●限鈉：鈉攝取越少，血壓越低；每日鈉減2300毫克，高血壓患者可降收縮壓5mmHg左右。用低鈉鹽還能降低中風與全因死亡風險。

●多鉀：多吃高鉀食物（蔬果、豆類、綠葉菜），可降收縮壓3-5mmHg，尤其是鈉攝取高的人效果更好（腎功能差或易高鉀者須先詢問醫師）。

●規律運動：有氧運動（快走、游泳、跳舞）每週150分鐘，高血壓患者可降收縮壓約5mmHg，合併阻力訓練可降到7mmHg。

●減酒或戒酒：酒精攝取越多，血壓越高；減量可降收縮壓5mmHg以上，特別是飲酒量多的人效果最明顯。

