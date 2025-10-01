自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃藥也能降血壓 6大非藥物降壓方法

2025/10/01 20:48

腎臟科醫師王介立分享，根據教科書整理的最佳證據的6大非藥物降壓方法；情境照。（圖取自freepik）

腎臟科醫師王介立分享，根據教科書整理的最佳證據的6大非藥物降壓方法；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓不只是吃藥的事，生活方式調整也能讓血壓明顯下降，甚至減少未來用藥的需要。腎臟科醫師王介立在臉書專頁「王介立醫師」分享，根據教科書整理的最佳證據，6大非藥物降壓方法，也提醒這些方法彼此加成，綜合效果更強。不過有高血壓或慢性病的人，改變飲食與運動前先和醫療人員討論。

●吃對飲食：採用DASH得舒飲食（多蔬果、全穀、低脂乳、少飽和脂肪），高血壓患者平均可降收縮壓約5mmHg。

●減重：體重每減1公斤，收縮壓可降約1mmHg；持續半年常見減重4.5公斤，等於降壓約4-5mmHg。

●限鈉：鈉攝取越少，血壓越低；每日鈉減2300毫克，高血壓患者可降收縮壓5mmHg左右。用低鈉鹽還能降低中風與全因死亡風險。

●多鉀：多吃高鉀食物（蔬果、豆類、綠葉菜），可降收縮壓3-5mmHg，尤其是鈉攝取高的人效果更好（腎功能差或易高鉀者須先詢問醫師）。

●規律運動：有氧運動（快走、游泳、跳舞）每週150分鐘，高血壓患者可降收縮壓約5mmHg，合併阻力訓練可降到7mmHg。

●減酒或戒酒：酒精攝取越多，血壓越高；減量可降收縮壓5mmHg以上，特別是飲酒量多的人效果最明顯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中