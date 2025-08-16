健康網》龍眼鉀含量高 營養師：攝取過量恐加重腎臟負擔

營養師高敏敏提醒，不論是新鮮龍眼還是龍眼乾，鉀含量都不低，吃太多不僅可能增加腎臟負擔，對限鉀族群更是隱藏風險。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕龍眼香甜多汁，是夏季最迷人的水果之一，但可別因為好吃就一顆接一顆停不下來。營養師高敏敏於臉書提醒，不論是新鮮龍眼還是龍眼乾，鉀含量都不低，吃太多不僅可能增加腎臟負擔，對限鉀族群更是隱藏風險。掌握適量攝取原則，才能在享受香甜滋味的同時，維持健康不過量。

高敏敏建議攝取量這樣抓：

●新鮮龍眼約11～12顆。

●龍眼乾約10粒（建議選擇帶殼龍眼乾，較好保存也不會有額外糖分的添加）。

請繼續往下閱讀...

龍眼營養價值

●維生素C豐富，幫助膠原蛋白生成、養顏美容。

●與鐵質一起攝取，有助預防貧血。

●含有膳食纖維，幫助排便順暢、提升飽足感。

●富含多酚與類黃酮，具有抗氧化力。

●鉀含量高，有助血壓穩定、代謝水分。

高敏敏提醒，別忘了，當龍眼曬成乾，熱量、碳水、鉀含量都會變高，即使是天然水果乾，也不能無限量吃。可以適量加入甜品、點心中增加香氣，但日常還是建議「趁新鮮吃、份量要控制」最剛好！龍眼盛產期就在夏季，當季吃最營養也最甜，聰明吃對份量，才能吃得健康又美味！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法