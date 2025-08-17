健康網》不知道怎麼安慰別人？ 心理師揭3句關心話地雷

心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，心情不好的人，最害怕聽到的3句話就是：「想開一點」、「不要想太多」、「明天就會沒事了」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身邊的人心情不好該怎麼安慰？心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，心情不好的人，最害怕聽到的3句話就是：「想開一點」、「不要想太多」、「明天就會沒事了」。這3句話，都有同樣的意涵，那就是沒有和對方站在同一邊。好像在告訴對方：不用這麼難過一樣，那是對對方情緒的否定，也讓自己無法更靠近去關心。

許嬰寧說明，當一個人非常難過，需要沉澱並且被深刻同理的時候，是沒有辦法想開一點的，他很可能會告訴你，我當然知道要想開一點，我也知道或許沒有那麼糟，但是現在還是沒有辦法消化這個事實。

許嬰寧提到，當一個人因為任何原因而陷入悲傷或焦慮的時候，可能背後隱藏更深的害怕，害怕失去、害怕傷害、害怕不如預期、害怕關係破裂，這些深刻的擔憂是真實存在當事人的心理，而無法不要想太多的。當一個人面對累積的壓力，無法控制的局面，或是暫時沒有答案的問題，可能連今天的每分每秒都非常難熬，一句「明天就會沒事了」其實聽起來非常遙遠。

許嬰寧說明，當一個人非常難過，需要沉澱並且被深刻同理的時候，是沒有辦法想開一點的；示意圖。（圖取自freepik）

為什麼大家常用這3句話安慰人呢？

許嬰寧表示，因為我們都害怕無法提供對方需要的關心，擔心自己說錯話，擔心越幫越忙，或者，反覆聽見對方的困擾，已經超過自己能夠負荷的關心，也有可能，對方的情緒會牽動自己的情緒，所以不自覺地想要壓抑自己，不要太深入，以免情緒也跟著波動。

能怎麼做？

許嬰寧說，就算沒有準備好要深入探究，沒有心理準備可以陪對方度過，也沒有把握可以幫得上忙，沒有時間可以好好陪伴對方，沒有力氣可以實際協助，都沒關係，其實只要試著同理對方的感覺，練習站在他的那一邊，就是最好的開始。

許嬰寧舉例，可以用以下的語句：「超誇張！怎麼會這樣？」、「我沒有經驗，但要是我遇到這種事，我一定受不了」、「如果是發生在我自己家人身上，我一定超怒」、「我幫不上甚麼忙，但，我幫你問問看其他人好不好？」、「原來你擔心的是這個，欸，抱歉我沒想到」。

許嬰寧補充，只要加入一點點細節，用一點原來、難怪、如果是我，去回應對方情緒，原本的好意關心，就會突然到位。沒幫上甚麼忙，但其實這時候就是大忙。

