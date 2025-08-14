自由電子報
健康網》體重、BMI超標=胖？醫：這類人更糟

2025/08/14 20:33

新竹初日診所院長魏士航認為，透過腰圍與腰臀比、體脂率與身體柔軟度等指標來判斷健康更佳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以體重或是BMI等指標來判斷自己有沒有過重。然新竹初日診所院長魏士航表示，這項指標難以區分肌肉與脂肪，肌肉量較高，BMI可能超過標準，卻未必代表健康出狀況。他認為，腰圍、腰臀比更能判定是否肥胖。

魏士航於臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」以減重門診的國軍為例：個案身材壯實，長期重量訓練，雖然體脂率稍高，但肌肉量也相當可觀。個按希望改善體態、增強體能，並告訴我他的單位長官希望他把BMI控制在 24 以下，以期達到更理想的健康標準。聽到這個數字，我不禁替他感到擔心：這樣的目標對肌肉量較高的人來說，恐怕不容易達成。

為什麼 BMI 不是最好的健康指標？魏士航表示，BMI（身體質量指數）是用體重除以身高平方來評估體重是否落在正常範圍。依衛福部國民健康署的定義，成人BMI在18.5～24之間屬「健康體重」，24～27為「過重」，27～30屬輕度肥胖。這個指標在大規模篩檢或統計研究時很方便，但它最大的缺點是無法區分肌肉與脂肪。訓練有素的運動員或軍人，肌肉量較高，BMI可能超過24甚至27，卻未必代表健康有問題；相反地，有些人BMI正常，但體脂率高、肌肉量低，健康風險反而大。

魏士航認為，除了BMI，還可以觀察以下幾個指標來評估自己的健康狀況：

1. 腰圍與腰臀比：國民健康署建議成人腰圍男性應小於90公分、女性應小於80公分；腰圍超標意味著內臟脂肪過多，會增加代謝疾病風險。

2. 體脂率：透過生物電阻分析儀（InBody 等）可以測量脂肪與肌肉比例。一般體脂率正常範圍男性是在15%到25%，女性則是在20%到30%；過高代表脂肪過多，過低則可能營養不良。

3. 體能測驗：基本的心肺耐力（跑步、快走）、肌力（伏地挺身、握力）和柔軟度，都能反映身體功能是否健康。

魏士航說明，體重控制的重點在於減少過多的脂肪、維持或增加肌肉，而不是單純追求某個BMI數字。均衡飲食、規律運動、充足睡眠，再加上合適的體脂率和腰圍目標，才能真正達到健康。

如果你正因為BMI指數而苦惱，不妨先檢視自己的腰圍、體脂率與體能表現，也可以諮詢專業醫療人員。身體是否健康，不能只看體重，重要的是你有沒有足夠的肌肉、良好的心肺功能，以及適當的生活習慣。每個人都應該找到適合自己的健康指標，並持之以恆地維持健康。

