健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小朋友點心吃什麼？ 醫推原型蛋白質能飽又不胖

2025/08/15 15:58

當孩子想吃點心，該怎麼辦呢？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，原型蛋白質就是讓小朋友不易變重，又能有飽足感的最佳選擇。（資料照）

當孩子想吃點心，該怎麼辦呢？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，原型蛋白質就是讓小朋友不易變重，又能有飽足感的最佳選擇。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在成長發育中的小朋友很容易肚子餓會需要吃點心，有沒有什麼食物是既有飽足感又不容易發胖呢？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，原型蛋白質就是讓小朋友不易變重，又能有飽足感的最佳選擇。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，吃下食物之後，身體會為了消化、吸收、代謝這些食物，額外多消耗一些熱量，也被稱作食物產熱效應。奇妙的是，不同的食物，身體所發揮的食物產熱效應也不同，所以當我們想幫孩子有效控制體重的時候，多多選擇有高食物產熱效應的食物，就會是一個聰明的方式。

陳奕成表示，實驗發現在同樣熱量、相同營養素的食物中，身體消化「原型食物」所消耗的能量，是消化「加工食品」的2倍，這也是為什麼吃原型食物比較不容易胖，因為身體消化起來要花更多力氣；三大營養素消化同樣熱量的食物，身體所需要的食物產熱效應分別是：蛋白質攝取熱量的20-30%、碳水化合物 大約是攝取熱量的5-10%、脂肪大約只有攝取熱量的0-3%。

陳奕成說，此外，蛋白質還能給孩子「持久飽足感」。吃富含蛋白質的食物，不只是可以增加身體消耗食物的能量，對於正在成長的青少年來說，好像還有讓他們不那麼容易餓的效果。

2021年一篇統合性分析發現，對有些7-19歲的兒童和青少年來說，早上享用富含蛋白質的早餐之後，白天的飽足感更高、更有精神、上課更專心，中間的飢餓感較低，不容易肚子餓或亂吃零食，所以對於需要控制體重的孩子來說，早餐不只是要吃，如果是吃富含蛋白質的早餐，更是一項非常有效的飲食策略。

不過，陳奕成提到，對於成長中的孩子來說，先不要接觸高蛋白粉，還是以「原型食物」為優先選項，不是要讓孩子嘗試「高蛋白飲食」，而是想提供爸爸媽媽在小朋友肚子餓的時候，可以有一個更聰明的選擇。

