健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不運動也可能缺蛋白質 常見6族群一次看

2025/08/15 11:34

營養師王證瑋表示，外食族／飲食不均者、年長者或牙口不好的族群、減肥或節食族、素食族群、身體處於恢復或壓力狀態者，都是缺乏蛋白質的常見族群；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，外食族／飲食不均者、年長者或牙口不好的族群、減肥或節食族、素食族群、身體處於恢復或壓力狀態者，都是缺乏蛋白質的常見族群；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家常看到運動、健身的人會喝蛋白粉飲料來補充蛋白質，千萬別以為只有他們會缺蛋白質，營養師王證瑋表示，外食族／飲食不均者、年長者或牙口不好的族群、減肥或節食族、素食族群、身體處於恢復或壓力狀態者，都是缺乏蛋白質的常見族群。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，蛋白質一般建議攝取量是每公斤體重×1.0-1.2公克蛋白質／天，例如60公斤×1.2=約72公克蛋白質／天，而常見食物的蛋白質含量：雞蛋1顆約6-7g、豆腐1塊約8g、雞胸肉100g約23g、鮭魚100g約20g、毛豆100g約13g，因此通常三餐若沒有主動安排蛋白質食物，一整天容易落在只有一半量。

缺乏蛋白質的常見族群

●外食族／飲食不均者：外食常以澱粉為主（飯麵湯），蛋白質攝取量偏低；有些便當「主菜只有3口肉」，其實遠遠不夠。

●年長者或牙口不好的族群：咀嚼不易、胃口變差，容易導致吃得少導致肌肉量快速流失（肌少症）；蛋白質缺乏也影響免疫力與傷口修復能力。

●減肥或節食族：減少熱量攝取時若未顧及蛋白質比例，易造成肌肉流失、基礎代謝下降；表面上變瘦，其實是「瘦錯東西」。

●素食族群：未正確搭配植物性蛋白質來源者（如豆製品、堅果、穀物等）；容易導致總攝取量與胺基酸組合都不足。

●身體處於恢復或壓力狀態者：包括術後、慢性病、情緒壓力大、熬夜等狀況；蛋白質是「修復原料」，此時反而更需要補充。

王證瑋建議，每餐要「看得見蛋白質」，如雞蛋、豆腐、魚肉、豆漿等；若三餐難補足，可選擇乳清蛋白、植物性蛋白粉、營養補充飲輔助；早上補蛋白質很重要，有助穩定血糖與延長飽足感；高齡者、病後恢復者、孕婦應提高蛋白質攝取（可至每公斤1.2-1.5g）。

