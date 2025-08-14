戒菸門診醫師揭9成治療民眾 18歲前因朋友接觸菸品而成癮

醫師羅錦祥提醒青少年別因「友情綁架」吸菸。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕衛福部國民健康署2023年調查指出，有8成2的學生不吸菸，但仍有近2成青少年無法抵抗菸品誘惑。長期投入校園戒菸衛教的聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥揭露，在戒菸門診接受治療的民眾中，近9成於18歲前就接觸菸品並成癮，顯示青少年時期的人際互動，往往左右健康行為。

據國民健康署調查，國中及高中職學生曾使用造型吸睛、氣味新穎的電子煙與加味菸的比例，分別為3.2%與6.3%，而最新一次取得電子煙主要來源，包括「家人親戚同學或朋友免費給的」、「網路販售平台上買的」及「跟同學或朋友買的」，顯示青少年抽菸狀況深受生活環境影響。

羅錦祥說，研究顯示，若青少年身邊多數朋友吸菸，青少年吸菸率可達4成，是沒有吸菸朋友者的12.6倍，顯示同儕壓力與情感認同是青少年接觸菸品的關鍵誘因。

羅錦祥觀察，戒菸最困難的關卡是「尼古丁戒斷症候群」，常引發焦躁、頭痛、腸胃不適或注意力不集中等強烈不適感，成為戒菸失敗的主要原因。他曾在戒菸班協助一名因朋友影響而吸菸的學生，透過引導建立自我立場，勇敢表達不吸菸的態度，更邀請朋友一同面對菸癮問題，形成正向支持的同儕關係。

羅錦祥提醒，吸入菸品後僅需7秒，尼古丁便會進入大腦，刺激多巴胺分泌，帶來短暫愉悅感，但因代謝快速，易造成反覆依賴，青少年對尼古丁特別敏感，比成年人更容易成癮，長期吸菸恐導致記憶與學習力下降、情緒不穩、焦慮甚至憂鬱，對身心發展影響深遠。

尼古丁戒斷症候群引發的身體不適與症狀說明。（聯新國際醫院提供）

