健康網》營養師推每天吃「1物」 燃脂、飽足加碼促代謝

〔健康頻道／綜合報導〕說到維護腸道健康，大家一定馬上想到方便食用的優格。不過，優格好處可不僅止於此。Cofit我的專屬營養師總營養師張宜婷指出，優格具高蛋白質，可提升飽足感，有助燃脂並維持體態。此外，益生菌也可發揮調節腸道菌叢作用，有效代謝脂肪，推薦每天攝取1杯無糖、低脂、高蛋白優格，可說是簡單又有效的減脂小秘訣。

張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，雖然優格對於燃脂具效果，但重點在於選對種類，提醒應挑選「無糖、低脂、高蛋白」優格食用，才能發揮關鍵作用。至於為什麼優格有助燃脂？分析大致有以下3大原因：

●高蛋白質：提升飽足感，避免過度進食。蛋白質是減脂時不可或缺的營養素，高蛋白優格能產生飽足感，減少吃過量食物的欲望，也能控制整體熱量的攝取。同時，蛋白質可以提升基礎代謝率約5-10%，這意味著你的身體即使在休息時，也能燃燒更多熱量，還能有效保留肌肉量，讓你在減脂的同時，也維持健康體態。

●益生菌：調節腸道菌叢，促進脂肪代謝。益生菌有助調節腸道菌叢，改善消化系統功能。健康的腸道能提高營養吸收效率，讓身體更有效率地代謝脂肪。研究顯示，腸道菌叢平衡對體重管理有正面影響，優格是自然補充益生菌的好選擇。

●低脂肪、低糖份：避免額外熱量負擔。減脂期間，熱量的控管非常重要，選擇無糖、低脂的優格，能避免攝取過多糖份和脂肪，減少身體脂肪堆積的機會。相較於高糖、高脂的甜點，優格也是既營養又低熱量的健康替代品。

張宜婷提醒，購買優格時，應看清楚成分標示，選擇無添加糖、低脂且蛋白質含量高的優格，才能真正讓燃脂效果更明顯；再搭配均衡飲食和適量運動，減脂之路也會更順利。

