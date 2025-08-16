自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》順暢腸道不求人 中醫師教自製1飲料：解便秘、改氣色

2025/08/16 19:30

改善便秘可吃蜂蜜、草莓、杏仁、玉米等食物。（圖取自freepik）

改善便秘可吃蜂蜜、草莓、杏仁、玉米等食物。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大、作息不規律，加上天氣熱愛吃冰飲、生冷食物，便秘成為許多人的煩惱。中醫師余雅雯指出，中醫觀點認為，久患便祕者多屬陰虛腸燥體質，並非單純因為纖維攝取不足，而長期排便習慣不量可能導致痔瘡、肛裂。她也分享，可自製紅棗堅果糙米漿潤腸滋陰；改善便祕可吃蜂蜜、草莓、杏仁、玉米等食物。

余雅雯說明，中醫所說的「陰虛」，代表身體內部潤澤物質不足，例如津液虧損，而「腸燥」則指腸道缺乏潤滑，導致糞便乾硬難排。這類型的便秘者，通常還伴隨口乾舌燥、皮膚乾癢、入睡困難等症狀，特別常見於女性或年長者。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」分享，分享1位年輕女生個案，因為夏天愛吃流行的罐裝沙拉、冰涼飲品，又經常跳過早餐，結果導致排便習慣不良。久而久之，腸道蠕動變慢、糞便變硬，甚至引發痔瘡與肛裂，嚴重影響生活品質。來門診想調理，建議她改吃溫沙拉、攝取適量好油與堅果，並且在早餐加入「紅棗堅果糙米漿」來潤腸養陰。經過一段時間調養後，排便不但變得通順，整體氣色也明顯改善！

排便習慣不良，腸道蠕動變慢、糞便變硬，可能引發痔瘡與肛裂，嚴重影響生活品質。（圖取自freepik）

排便習慣不良，腸道蠕動變慢、糞便變硬，可能引發痔瘡與肛裂，嚴重影響生活品質。（圖取自freepik）

余雅雯分享，潤腸又滋陰的好選擇：紅棗堅果糙米漿。這杯融合紅棗養血安神、堅果潤腸通便、糙米健脾養氣的飲品，是中醫推薦改善便祕、補虛潤燥的早餐好選擇，溫和不刺激，腸胃敏感者也能安心飲用。紅棗堅果糙米漿材料：

●糙米1杯（事先泡水約10小時）。

●紅棗適量（去核，可劃刀切小塊）。

●綜合堅果適量（如核桃、花生，可稍微烘烤）。

●水適量（依個人濃稠口感調整）。

作法：將泡好的糙米與水一起打成米漿；堅果與水打成堅果漿，米漿與堅果漿混合後小火慢煮，邊煮邊攪拌，避免燒焦；可依口感加入水調整濃度，稍涼即可飲用。

除了紅棗糙米漿，余雅雯建議，陰虛腸燥型便祕的人平日應多攝取以下食材，潤腸通便：

●滋陰潤燥類：蜂蜜、芝麻、牛奶、優酪乳、桑椹、香蕉。

●富含膳食纖維：糙米、玉米、小麥、豆芽、芹菜、韭菜、茼蒿。

●助腸蠕動的水果：草莓、梨、無花果、甜瓜、梅子。

●植物油脂來源：核桃、杏仁、芝麻、腰果仁、瓜籽仁。

