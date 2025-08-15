自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》研究：快走是長壽關鍵 每天至少15分鐘

2025/08/15 12:59

如果你太忙，無法抽出時間到戶外跑一圈，或是到健康房，一項研究發現，每天至少進行15分鐘快走，依然能保持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕太忙沒時間去健身房 ，或是到公園跑一跑？別擔心，根據研究表明 ，每天至少進行15分鐘快走，仍然可以為自己帶來健康。

根據《CNN》報導，該研究的通訊作者鄭薇博士（Wei Zheng）表示，一般建議人們每週進行150分鐘的中等強度活動，才能獲得足夠的健康效益。但如果150分鐘太難達成，每天至少快走15分鐘，也能帶來相同的健康好處。

根據發表於《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）的研究，鄭薇與研究團隊在2002年至2009年間，招募了近8萬5千名參與者填寫詳盡問卷，內容包括他們的運動習慣、平均運動時間、步行速度與健康狀況。約16年後，參與者再次填寫問卷，並於2023年開始進行分析。

鄭薇表示，「我們知道『快走比慢走好』，但關於平均應該快走多少分鐘的研究並不多。」研究顯示，平均而言每天至少快走15分鐘的參與者，過早死亡的風險降低了近20%；相比之下，每天慢走總時數超過3小時的參與者，死亡風險僅降低4%。

鄭薇說：「我想強調的是，這些運動，無論快慢，都證實有一定的益處，」從研究中發現，每天只需快走15分鐘，就能證實其益處。快走具有的特定益處，例如，降低心臟衰竭、心律不整和糖尿病風險。

然而，未參與這項研究的丹佛國家猶太健康中心（National Jewish Health）健康部門主任安德魯・弗里曼（Andrew Freeman）醫師表示：「我們其實早就知道，走路速度與健康結果有關，也就是說，走得越快，健康狀況越好。這很合理，因為你可以想像，一個身體狀況很差的人，大概沒辦法走得很快。」

