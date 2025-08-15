健康網》3原因讓你不餓卻一直吃 這樣做找回飽足感

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，暴吃多半是你的身體油門與剎車系統，被環境、壓力、荷爾蒙聯手「調錯拍」；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當你發現自己「一直想吃、停不下來」，多半不是意志力變差，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，多半是你的身體油門與剎車系統，被環境、壓力、荷爾蒙聯手「調錯拍」，原因可能有壓力、大腦的「快樂捷徑」被綁架、身體的「飽足感」警報器壞了。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，1位學員在3個月暴增7公斤，看診後用2個月就回，接著3個月持續瘦了12公斤，同時提醒大家，因為身體會根據飲食、壓力、活動量、睡眠等因素，找到一個「新平衡」。有時這個平衡被推高，你就會特別餓、特別想吃，這背後，有3條「讓你停不下來」的軸線：

請繼續往下閱讀...

●壓力來襲：壓力一來，身體會分泌一種叫皮質醇的壓力荷爾蒙。它會對你的大腦下指令「快！有危險！趕快囤積高熱量的食物！」這其實是老祖宗留下來的生存本能，在遠古時代，這能幫助我們度過饑荒。

●大腦的「快樂捷徑」被綁架：壓力會讓我們渴望「快樂來源」，而食物是最容易取得的安慰劑。在大腦的獎賞回路裡，多巴安訊號異常 會讓你更容易暴食，尤其是高糖高脂的食物。

●身體的「飽足感」警報器壞了：長期吃高糖高脂、超加工食品，會讓下視丘發炎，瘦素訊號傳不進腦。結果大腦以為你缺糧，食慾就被放到最大。

飽足感回歸計畫

●幫身體做安檢

1.檢查藥物：最近是否開始服用或調整某些藥物？（例如：類固醇、部分精神病藥物等）。可以跟你的醫師聊聊。

2.基礎檢查：若情況允許，可以檢查甲狀腺功能、血糖、肝腎功能、荷爾蒙等，排除其他可能的生理因素。

●找回你的「飽足感」超能力

1.找到壓力來源：不需要瘋狂運動，那樣壓力可能更大。每天給自己 10 分鐘，出門散散步或做幾個深呼吸，想想是什麼事情讓自己不開心，把被壓力推高的食慾，溫柔地降下來。

2.蛋白質優先：把蛋白質當成你最好的朋友。每餐吃足一個手掌心大小的蛋白質（雞蛋、豆漿、豆腐、魚、雞胸肉）。它能給你滿滿的飽足感，還能促進身體分泌天然的瘦瘦針賀爾蒙（腸泌素），讓你自然而然就不會想亂吃東西。

3.蔬菜優先：吃飯時，先吃大量的蔬菜。這招不只能幫你穩定血糖、抗發炎，還能大大降低飯後想吃甜點的慾望。

4.擁抱真食物：試著讓80%的熱量來自「看得出原形」的食物，像是肉、蛋、豆、魚、全穀類、蔬菜水果。這能直接擺脫「超加工食品」讓你越吃越多的魔咒。

5.好好睡覺：睡眠是食慾的總司令。每天睡飽 7-8 小時，你會發現隔天精神變好，對垃圾食物的渴望也降低了。

●尋求專業的「外掛」

蕭捷健說，如果以上方法都試過，但情況還是很困難，請不要氣餒。現在已經有很成熟的醫療方式，可以幫助你把食慾的訊號「校正回歸」。這不是作弊，而是像在車子失靈時，請專業技師來幫你裝上「醫療級煞車」，讓你的努力不再白費，壓力、發炎問題改善後，體重自然可以維持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法