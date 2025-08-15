健康網》颱風天葉菜飆漲？ 營養師：吃這2類價格穩定又健康

李婉萍指出，菇類與芽苗蔬菜，不僅價格相對穩定，還能在颱風天輕鬆入菜；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每逢颱風或豪雨來襲，青菜價格總是直線飆升，讓人買菜買得心驚驚。營養師陳冠蓉指出，除了忍痛荷包縮水，還有聰明又營養的替代方案——菇類與芽苗蔬菜！它們不僅價格相對穩定，還能在颱風天輕鬆入菜，從乾煎菇菇到涼拌芽苗，變化多端、營養加分，讓你的餐桌在天候不佳時依然色香味俱全。

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文表示，颱風來襲影響菜價，這時推薦大家多吃各種菇類蔬菜，或芽苗蔬菜。菇類蔬菜如：香菇、金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、秀珍菇、黑木耳等。這類菇類只需要乾煎，或煮成百菇炊飯，好吃又營養。

菇類的營養亮點

●多醣體：提升免疫力，具抗腫瘤、抗發炎作用。

●維生素D：曬太陽後的乾香菇也是補充維生素D的好食材，能幫助骨骼更健康。

●膳食纖維：促進腸道蠕動、增加飽足感。

●低熱量、高飽足：減重朋友的推薦食材。

李婉萍指出，菇類含多醣體，可提升免疫力，具抗腫瘤、抗發炎作用；示意圖。（圖取自freepik）

陳冠蓉提到，芽苗蔬菜如青花椰苗、蘿蔔嬰、蕎麥苗、紫高麗菜苗等。這類蔬菜用乾淨水沖洗一下就能搭配在綠拿鐵、燒肉丼飯、優格盅、涼麵甚至搭配在颱風天吃的泡麵上頭，增加一點蔬菜與營養。且芽苗蔬菜的植化素含量高，特別是青花椰苗富含蘿蔔硫素（Sulforaphane），具強大抗氧化、抗發炎、抗癌效果。

營養亮點

●維生素C、E、K：幫助抗氧化、促進膠原生成、維持心血管的健康。

●葉酸：支持細胞分裂與修復，孕婦重要營養素。

●活性酵素：幫助消化、代謝，幫助營養素吸收得更好。

●鈣、鎂：維持骨骼與神經健康。

●低熱量、高營養密度：攝取少量，就能獲得豐富的營養。

陳冠蓉補充，青花椰苗的蘿蔔硫素含量是成熟青花椰的 20～50倍！

陳冠蓉表示，芽苗在室內栽種，幾乎不受天氣影響，價格穩定又容易取得。更棒的是，芽苗在發芽初期就累積了滿滿的植化素與維生素，營養密度比成菜還高，是餐桌上省錢又健康的好選擇。

