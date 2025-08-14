健康網》研究新知：肌力=性能力 醫曝5招放鬆血管、振雄風

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外最新研究，肌力強弱影響男性雄風；若肌肉品質不好，即使睪固酮正常，性功能仍可能下滑；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為練肌肉只是展現力與美，你不知道的是，其實肌力強弱也與性功能相關！恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，根據國外最新研究發現，肌力強弱影響「男性雄風」表現；此外，令人意外的是，男性即使睪固酮正常，若肌肉品質不好，性功能仍可能下滑。

肌肉力量差 睪固酮正常也無用

王思恒表示，所謂肌肉，不只是看肌肉大小，還要看力量。且據國外研究指出，男性的勃起功能，竟然也與肌肉有直接關聯。更驚人的是，即使男性檢驗睪固酮正常，若肌肉不好，性功能也可能不佳。

請繼續往下閱讀...

至於為什麼肌肉和性功能有關？王思恒進一步分析說明以下4大機轉：

●代謝引擎：肌肉是全身最大的「葡萄糖工廠」，血糖穩、胰島素敏感，血管才通暢。

●血管保護罩：肌肉幫忙燃燒脂肪、降三酸甘油酯、提升好膽固醇（HDL），保護血管。

●骨盆底肌的支架：全身肌力好，骨盆底也強壯。

●抗發炎、抗氧化：運動讓一氧化氮（NO）產量上升，放鬆血管，這可是提升勃起硬度的關鍵。

恆新復健科診所醫師王思恒說，運動可讓一氧化氮（NO）產量上升，放鬆血管，也是提升勃起硬度的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

阻力訓練+有氧運動增肌好撇步

此外，王思恒也特別指出，有些人應特別注意此問題，包括：高齡男性，因肌少症患者勃起障礙機率高達73%；有糖尿病、代謝症候群、腎臟病等疾病問題的患者；長期缺乏運動、肌力低落者等3大族群。至於想要改善應該怎麼做？他建議可遵循以下5大方式執行：

●阻力訓練+有氧運動：同時提升肌力與心血管功能。

●飲食調整：攝取低加工食品、優質蛋白、富含蔬果與好脂肪。

●體重控制：目標設定為腰圍<身高的一半。

●檢查與治療三高：控制血壓、血糖、血脂至正常範圍。

●盡快戒菸：吸菸是血管殺手，因此應戒除吸菸。

王思恒強調，其實肌力訓練不只能夠提升性功能，還能增強自信，進而達到增進外表吸引力的效果，值得男性們不妨一試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法