健康網》秦楊突「右眼看不見」 醫提醒「這些人」恐患眼疾

2025/08/14 17:07

秦楊近日健康亮紅燈，他自述在父親節當日，右眼突然看不見。（資料照，記者胡舜翔攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇男星秦楊在今（14）日驚傳「右眼看不見」，就醫後發現是急性黑曚症。他自述在8月8日當天，右眼突一片黑灰，幾乎看不見。珍世明眼科診所院長王孟祺表示，若在壓力大或天氣變化巨大的時候，容易引發眼部疾病，若突然感覺視力變差、視野缺損，應盡快就醫。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」說明許多人因為壓力大，許多眼睛的問題也容易發作：像是乾眼症，青光眼眼壓昇高，眼皮跳動，中心性漿液性視網膜脈絡膜炎，針眼，虹彩炎，疱疹性角膜炎等等，都可能在這個期間發作或變嚴重。若是因為血壓昇高，也可能因此引發眼球的血管疾病，包括出血或阻塞性中風。王孟祺表示，若是您壓力大建議：

1.深呼吸

2.規律運動

3.適時冥想美好事物

4.減少社交媒體使用

5.和家人與朋友緊密的連繫

若是有視力忽然減低，眼球疼痛，視野缺損，視物變形請趕快就醫，尋求醫療協助。

眼科醫師王孟祺表示，在壓力大時，特別容易發生眼部疾患；並且強調若發生視野缺損，務必盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

眼科醫師王孟祺表示，在壓力大時，特別容易發生眼部疾患；並且強調若發生視野缺損，務必盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

另外，王孟祺談到另一個案例：一名男性早上起床，忽然發現自已左眼視力模糊，有塊黑影遮在視線下方。他到眼科檢查，原來是眼睛中風了。經由廣角眼底攝影與斷層掃描檢查，上顳側支的視網膜靜脈阻塞，造成視網膜出血與嚴重的黃斑水腫。幸好接受了玻璃體內抗新生血管因子注射，黃斑部水腫在一週後即迅速消退，視力由0.2 回復至0.8。

王孟祺提醒有三高的朋友，青光眼的患者，年紀大，抽菸，有血液疾病或免疫系統異常的患者，都比較容易有視網膜血管阻塞的問題。在寒冷的日子裡要多注意保暖及活動手腳，注意血壓血脂的控制，勿暴飲暴食，如果有中風的可能性，請儘速就醫。

