健康 > 名人健康事

健康網》秦楊「視網膜動脈阻塞」醫揭3危：恐是腦中風

2025/08/14 14:51

秦楊驚傳雙眼出狀況，且延誤就醫而難以治癒。（讀者提供）

秦楊驚傳雙眼出狀況，且延誤就醫而難以治癒。（讀者提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇男星秦楊近日自爆在父親節當天，右眼意外失明。他說明自己的左眼為先天性弱視，視力僅0.025，因此一直使用右眼。沒想到8月8日上午，他的右眼突然一片黑灰，幾乎看不見，直到隔天到醫院就診，才確定是急性黑矇症。

品心診所神經內科醫師林邵臻在粉專「品心診所-神經內科林邵臻醫師-在角落聽見身體和神經的聲音」說明，暫時性黑矇症（Amaurosis fugax）「amaurosis fugax」一詞結合了希臘語中的「黑暗」（amaurosis）和拉丁語中的「短暫」（fugax）。失明通常持續幾秒到幾分鐘。失明可以是部分的看不見或整個都看不見。

林邵臻說明，這是因為視網膜血流中斷而導致一隻（單眼）或雙眼（雙眼）暫時性、無痛性視力喪失。視網膜是眼睛後部的細胞層，可將光轉換為電訊號，供大腦轉換為影像。

林邵臻說明臨床症狀：症狀包括部分視力出現陰影或模糊，或完全失明，但不會引起疼痛。看起來可能就像有一個窗簾從您眼睛的頂部向下落到底部，或者有人在您的眼睛上從一側向另一側拉上窗簾。顧名思義，是暫時的（稍縱即逝的），它會自行消失。

但林邵臻提醒，它可能會發生不只一次。對於任何類型的突然視力喪失，無論是否疼痛，尋求醫療幫助都很重要。

醫師林邵臻建議，如果出現暫時性黑朦現象時，先到眼科確定是否是眼科的問題。（圖取自shutterstock）

醫師林邵臻建議，如果出現暫時性黑朦現象時，先到眼科確定是否是眼科的問題。（圖取自shutterstock）

林邵臻說明，造成疾病的原因，為視網膜血流受阻會導致暫時性黑曚。重要的是找出阻塞的原因，以便您的提供者可以建議正確的治療方法。

視網膜動脈阻塞的潛在原因包括：

1.血管內出現無法溶解的血塊：

●短暫性腦缺血發作（TIA）: 24小時之後緩解的腦中風。

●中風。

2.斑塊（本來黏在血管壁上面的）脫離原來的位置（動脈粥狀硬化）掉到血管內，隨著血流流到視網膜附近的血管（然後塞住血管的血流之後又打通），如果沒有打通，就真的中風了。

3.視神經發炎。

4.鉅細胞動脈炎，也稱為顳動脈炎: 跟免疫系統有關

5.多發性硬化症（MS）: 腦部發炎性疾病

6.創傷性腦損傷（TBI）

暫時性黑朦如果放任不管，最可怕的問題是甚麼？

●視力喪失。

●真的腦部中風：若是範圍變大，可能會伴隨其他神經損傷的症狀。

●心臟相關疾病：如果是心臟出現的血栓導致血管栓塞，心臟本身也可能會有栓塞的風險。

林邵臻總結，如果出現暫時性黑朦現象時。

●第一步：先到眼科確定是否是眼科的問題。

●第二步：如果眼科沒事，一定就是到神經內科，先排除腦中風的問題。

