健康網》打噴嚏、鼻塞還耳鳴？ 「過敏性耳蝸炎」輕忽恐聽損

文／陳建志

在耳鳴門診中，不乏患者同時患有嚴重的過敏性鼻炎，不僅出現鼻塞、打噴嚏、皮膚紅疹，也會抱怨耳鳴、耳悶，但聽力檢查卻顯示正常。令人驚訝的是，這些患者在服用抗組織胺藥物後，耳鳴竟大幅地緩解。其實是「過敏性耳蝸炎」作祟。

過敏影響內耳4機轉

過敏原進入人體後，啟動免疫反應，與E型免疫球蛋白 （IgE） 結合，形成免疫複合體，進一步刺激肥大細胞，釋放出大量組織胺，不僅會影響皮膚、呼吸道，也會進入內耳，引發一連串的病理變化，進而干擾耳蝸，導致耳鳴、耳悶，甚至聽覺異常。

過敏發作機轉。（陳建志提供）

內淋巴液改變

組織胺進入耳蝸內的血管紋微血管，內皮細胞腫脹，「血迷路障蔽」功能失衡。原本應該被阻擋在外的蛋白質，滲入內淋巴液中，導致其比重增加，變得「黏稠」，干擾聽毛細胞的正常擺動，讓聲音變得濁鈍或有共鳴感，甚至感覺耳朵悶悶的，聽起來像隔著一層膜。

聽毛細胞受損

聽毛細胞是產生聽覺電訊號的關鍵構造。當組織胺進入柯蒂氏器，造成聽毛細胞水腫，離子通道開啟，導致鉀離子不正常地進入細胞，錯誤地激發聽覺訊號，產生「耳鳴」感受。由於聽毛細胞無法同時對聲波產生反應，有些患者，甚至會聽見「回音」，像在空屋內講話一樣。

螺旋韌帶水腫

當螺旋韌帶發生水腫，聲波傳入耳蝸後，無法即時「剎車」。即便外界聲音已停止，聽毛仍持續擺動，產生聽覺訊號，患者聽到的聲音，會出現「尾音」拖延，就像樂器按下混響效果鍵般。

螺旋神經節壓迫

組織胺一旦進入螺旋神經節，造成神經細胞體水腫，彼此之間擠壓、干擾訊號傳遞。患者會覺得聲音變小、聽不清楚，往往以為聽力退化。

過敏干擾耳蝸的機轉。（陳建志提供）

過敏性內耳炎3症狀

若同時出現以下症狀，應考慮很可能是過敏性內耳炎：

●耳鳴突然出現或加重，耳悶或聽聲變濁，卻無聽力明顯下降。

●聽聲時伴有「回音」、「尾音」或「空屋感」。

●過去曾有嚴重過敏性鼻炎、氣喘或皮膚濕疹病史。

千萬別誤認為是自律神經失調或心理壓力，導致延誤治療！治療上，建議儘早就醫，由專業醫師診斷。急性期可給予副腎皮質素，抑制免疫反應，減少耳蝸水腫，之後則以抗組織胺為主，視情況口服或靜脈注射均可。若能進一步接受過敏原檢測，找出致敏來源並避開，是最根本的解決之道。

須注意的是，此病若未及時控制，內耳長期處於水腫與免疫攻擊的狀態，可能造成永久性聽力損傷，不可掉以輕心。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

醫師正在診療耳鳴患者。（陳建志提供）

