自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》打噴嚏、鼻塞還耳鳴？ 「過敏性耳蝸炎」輕忽恐聽損

2025/08/14 14:29

過敏性鼻炎伴隨耳鳴、耳悶可能是過敏性耳蝸炎，若未及時控制，恐造成永久性聽力損傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

過敏性鼻炎伴隨耳鳴、耳悶可能是過敏性耳蝸炎，若未及時控制，恐造成永久性聽力損傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

在耳鳴門診中，不乏患者同時患有嚴重的過敏性鼻炎，不僅出現鼻塞、打噴嚏、皮膚紅疹，也會抱怨耳鳴、耳悶，但聽力檢查卻顯示正常。令人驚訝的是，這些患者在服用抗組織胺藥物後，耳鳴竟大幅地緩解。其實是「過敏性耳蝸炎」作祟。

過敏影響內耳4機轉

過敏原進入人體後，啟動免疫反應，與E型免疫球蛋白 （IgE） 結合，形成免疫複合體，進一步刺激肥大細胞，釋放出大量組織胺，不僅會影響皮膚、呼吸道，也會進入內耳，引發一連串的病理變化，進而干擾耳蝸，導致耳鳴、耳悶，甚至聽覺異常。

過敏發作機轉。（陳建志提供）

過敏發作機轉。（陳建志提供）

內淋巴液改變

組織胺進入耳蝸內的血管紋微血管，內皮細胞腫脹，「血迷路障蔽」功能失衡。原本應該被阻擋在外的蛋白質，滲入內淋巴液中，導致其比重增加，變得「黏稠」，干擾聽毛細胞的正常擺動，讓聲音變得濁鈍或有共鳴感，甚至感覺耳朵悶悶的，聽起來像隔著一層膜。

聽毛細胞受損

聽毛細胞是產生聽覺電訊號的關鍵構造。當組織胺進入柯蒂氏器，造成聽毛細胞水腫，離子通道開啟，導致鉀離子不正常地進入細胞，錯誤地激發聽覺訊號，產生「耳鳴」感受。由於聽毛細胞無法同時對聲波產生反應，有些患者，甚至會聽見「回音」，像在空屋內講話一樣。

螺旋韌帶水腫

當螺旋韌帶發生水腫，聲波傳入耳蝸後，無法即時「剎車」。即便外界聲音已停止，聽毛仍持續擺動，產生聽覺訊號，患者聽到的聲音，會出現「尾音」拖延，就像樂器按下混響效果鍵般。

螺旋神經節壓迫

組織胺一旦進入螺旋神經節，造成神經細胞體水腫，彼此之間擠壓、干擾訊號傳遞。患者會覺得聲音變小、聽不清楚，往往以為聽力退化。

過敏干擾耳蝸的機轉。（陳建志提供）

過敏干擾耳蝸的機轉。（陳建志提供）

過敏性內耳炎3症狀

若同時出現以下症狀，應考慮很可能是過敏性內耳炎：

●耳鳴突然出現或加重，耳悶或聽聲變濁，卻無聽力明顯下降。

●聽聲時伴有「回音」、「尾音」或「空屋感」。

●過去曾有嚴重過敏性鼻炎、氣喘或皮膚濕疹病史。

千萬別誤認為是自律神經失調或心理壓力，導致延誤治療！治療上，建議儘早就醫，由專業醫師診斷。急性期可給予副腎皮質素，抑制免疫反應，減少耳蝸水腫，之後則以抗組織胺為主，視情況口服或靜脈注射均可。若能進一步接受過敏原檢測，找出致敏來源並避開，是最根本的解決之道。

須注意的是，此病若未及時控制，內耳長期處於水腫與免疫攻擊的狀態，可能造成永久性聽力損傷，不可掉以輕心。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

醫師正在診療耳鳴患者。（陳建志提供）

醫師正在診療耳鳴患者。（陳建志提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中