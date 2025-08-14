科學家養出「迷你人腦」！解密自閉症、思覺失調症有望

這就是在實驗室中成功培育的「多區域大腦類器官」（MRBO），其整合了多個腦區與血管，為研究自閉症、思覺失調症等複雜精神疾病提供了革命性的新模型。（圖取自Johns Hopkins University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在實驗室中，成功培育出一個包含多個腦區且帶有血管的微型人腦模型。這個突破性的「全腦」類器官，功能類似早期階段的胎兒大腦，有望徹底改變我們對自閉症、思覺失調症等複雜精神疾病的研究與治療方式。

根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University） 的研究團隊，開發出這款他們稱為「多區域大腦類器官」（multi-region brain organoid, MRBO）的模型。

研究主要作者、生物醫學工程助理教授卡圖里亞（Annie Kathuria）表示：「我們打造了下一代的大腦類器官。」她解釋，過去多數模型僅能複製單一大腦區域，如皮質或中腦，而他們的新模型，則是首批能將多個腦區的組織連結在一起、並協同運作的模型之一。

研究團隊先分別培養來自不同腦區的神經細胞與原始血管，再將其融合。這個微型大腦最終展現出協調的電氣活動，其神經元種類與一個40天大的人類胎兒大腦有高達八成的相似度。研究人員更觀察到早期「血腦屏障」的形成。

卡圖里亞博士強調，此一人類細胞模型，為研究精神疾病提供了傳統動物實驗無法比擬的優勢。她說：「若你想了解神經發育障礙，就必須研究人類細胞的模型，但我總不能叫人讓我看看他們的大腦，只為了研究自閉症。」

這項發表於《尖端科學》（Advanced Science） 期刊的研究，其成果將有助於加速新藥開發。研究人員指出，高達96%的精神科藥物在第一期臨床試驗中失敗，主因是早期開發多依賴動物模型。這個更接近人腦真實發育的模型，將提供更有效的藥物測試平台。

約翰霍普金斯大學助理教授卡圖里亞 （Annie Kathuria，前排右） 與其團隊在實驗室中，觀察他們所開發的「微型全腦」模型，此一突破有望為自閉症等複雜精神疾病的研究帶來革命。（圖取自Johns Hopkins University）

