健康 > 抗老養生 > 減重塑身

鴨肉店老闆參加醫院減重班 一個月甩肉10公斤找回健康

2025/08/14 12:27

「鴨肉飯」老闆藍偉洲（中）參加減重班1個月，成功減重10公斤。（記者顏宏駿攝）

「鴨肉飯」老闆藍偉洲（中）參加減重班1個月，成功減重10公斤。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「鴨肉飯」老闆藍偉洲，近年分店越開越多，體重也直線上升，為避免過胖，影響健康，他報名參加衛福部彰化醫院減重班，透過建立飲食觀念減重，才1個月減掉10公斤、腰圍少了6公分。今天藍偉洲分享自己的減重心得。

55歲的藍偉洲自嘲，分店越開越多，體重身材卻「走鐘」了。他說，自己身高173公分，之前體重90公斤，健檢發現心血管有阻塞，還做了心導管，膽固醇偏高，總覺得身體過重，不想動，曾想要減重，卻被連番的應酬破壞掉，近來身體常感不適，倍覺身體健康的重要，下決心參加減重班。

藍偉洲指出，他從課堂學習到飲食調控，譬如1週至少1天蔬食飲食，每餐吃的順序是蛋白質、蔬菜、優質澱粉類，從原本的吃飯為主變成吃菜為主，以營養健康取代吃飽為原則，不用節食，還可以吃得豐富健康。學員以LINE相互監督、鼓勵，並有醫師、心理師、個管師即時回饋，讓他在整個減重過程中，有伴不孤單。

藍偉洲表示，他現在還是要應酬喝酒，但應酬前後的熱量要減少，不要因一次的應酬破壞自己的飲食節奏，建立良好的飲食習慣。

課程結束後，藍偉洲體重從90公斤降到80公斤，腰圍從104公分縮至98公分。藍偉洲指出，雖然只減了10公斤，但覺得身體變輕盈了，整個人充滿活力，心血管阻塞狀況不再惡化，膽固醇也在持續下降中。他很喜歡上課氣氛及學員間的鼓勵力量，接下來新一期的減重班他也報名了，希望體重再降一些，繼續自己的健康生活養成。

彰化醫院個管師洪雅琳表示，擁有諮商心理師及健康體重管理師身分的講師蘇琮祺採用心理學切入，讓一再減重失敗的人突破心理障礙，在減重中獲得快樂，課程著重在飲食習慣的養成，只要循環好的飲食方式，自然能健康減重。

