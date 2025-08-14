楊柳颱風毀損健保卡 健保署：可例外就醫、免費換卡

健保署表示，楊柳颱風受災戶若健保卡毀損，仍可照常就醫。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕因應楊柳颱風造成部分區域災情，衛福部健保署今（14日）提醒，若民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可照常求診，各特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務，同時健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。

健保署表示，醫療院所受理因此次颱風無法持健保卡就醫的民眾時，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」填報就醫日期、就醫類別（門、住診） 及就醫者相關資料後，即可以健保身分就醫。

此外，此次颱風導致健保卡毀損或遺失，民眾可申請免費換發新卡，只要健保卡申請表註明「楊柳颱風受災」，至各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點申請新卡。

另外，健保署強調，民眾健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢颱風停止上班，其領藥日可順延至颱風過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

