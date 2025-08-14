自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

美國關稅恐掀藥價海嘯 立委警告：台灣恐被擠到全球供貨「第三波」

2025/08/14 11:38

衛福部長邱泰源（左1）表示，已啟動四大策略保障藥品供應穩定與藥價合理，並編列200億元特別預算因應關稅衝擊。（記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源（左1）表示，已啟動四大策略保障藥品供應穩定與藥價合理，並編列200億元特別預算因應關稅衝擊。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普日前放話，不排除對進口藥品課徵高達250%關稅，恐推升全球藥價。立法院衛環委員會今（14日）質詢時，朝野立委憂心台灣因藥價低、市場小，恐被跨國藥廠排擠至全球供貨「第三波」，缺藥風險加劇。

民眾黨立委陳昭姿直言，健保長期壓低藥價，「缺藥其實是惡性循環，藥價一直往下砍，廠商就退出低價市場，藥一旦到地板價就更容易缺貨」。她警告，在美國關稅壓力下，「台灣市場小、藥價又低，常常被排到第三波才供貨」，並批評部分醫院以藥價差利益影響處方，形同拿病人權益換獲利。

衛福部長邱泰源表示，已啟動四大策略保障藥品供應穩定與藥價合理，並編列200億元特別預算因應關稅衝擊。第一是建立短缺即時監測平台，及早掌握必要藥品缺貨風險，啟動調查與替代方案。第二，增加藥品儲備量，盤點美國製藥品項，要求藥商提高國內製劑與原料藥安全庫存。第三，保障藥價合理，由健保署與食藥署共同確保必要藥品價格不被壓低，避免廠商退出市場。第四，鼓勵國產學名藥與生物相似藥發展，提供核價優惠、三年不調價等誘因，強化在地生產能力。

民進黨立委林月琴則指出，關稅衝擊凸顯藥品在地化的重要性，應將學名藥市佔率由 40% 拉高至 70%，並建議成立50億至100億元藥品韌性基金，推動公立醫院優先採購國產學名藥，以降低對進口藥品的依賴。

健保署署長石崇良補充，已推動多項鼓勵措施，去年試辦醫師開立生物相似藥獎勵計畫，佔率從7%升至12%，今年8月起擴大至癌症化療學名藥，明年1月將再納入所有癌症用藥學名藥，目標3年內學名藥市佔率達70%、生物相似藥達30%。

經濟部報告指出，2024年台灣製劑出口美國達3.06億美元，占製劑出口總額37.5%；原料藥出口0.17億美元，占9.9%，美國均為主要市場。為因應美國關稅衝擊，行政院已啟動930億元「我國出口供應鏈支持方案」，其中經濟部預計投入460億元，用於金融支持、技術升級與拓展多元市場，並輔導業界發展高技術原料藥、生物相似藥及智慧製造，降低對單一市場的依賴。

