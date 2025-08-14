自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

去年篩檢近7萬人次揪癌前病變700例 苗縣16日再辦免費檢查

2025/08/14 07:58
苗栗縣府衛生局攜手頭份為恭紀念醫院，將於16日（週六）上午7點半到10點半，在頭份市建國國中活動中心舉辦「免費健康篩檢」活動，鼓勵符合資格者參與。（圖由為恭紀念醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「癌症」連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年苗栗縣辦理公費四癌篩檢近7萬人次，發現癌前病變700人、確診癌症194人，助民眾早期發現並及時介入治療。縣府衛生局攜手頭份為恭紀念醫院，將於16日（週六）上午7點半到10點半，在頭份市建國國中活動中心舉辦「免費健康篩檢」活動，鼓勵符合資格者參與。

去年篩檢近7萬人次揪癌前病變700例 苗縣16日再辦免費檢查

苗縣府衛生局攜手頭份為恭紀念醫院，將於16日（週六）上午7點半到10點半，在頭份市建國國中活動中心舉辦「免費健康篩檢」活動。（圖由縣府提供）

衛生局表示，活動當天提供多項免費健康檢查與口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌等四大癌症篩檢服務。且當日完成健康檢查或任一項癌症篩檢者，可獲得超商150元購物卡，數量有限，送完為止。

癌症連續43年蟬聯國人十大死因之首，對國人健康造成嚴重威脅，透過定期篩檢可早期發現病灶並及時介入治療。衛生局指出，去年度苗栗縣辦理四癌篩檢共6萬9985人次，發現癌前病變700人，確診癌症194人；其中頭份市篩檢1萬3091人次，發現癌前病變102人，確診癌症40人。

為恭紀念醫院院長李文源表示，因應三高與癌症發生年齡年輕化，衛福部國民健康署今年起放寬成人健檢與癌症篩檢年齡條件。成人健康檢查新增30至39歲民眾每五年一次；乳癌篩檢擴大至40至74歲女性；子宮頸抹片檢查新增25至29歲女性，每三年一次；大腸癌篩檢新增45至49歲民眾與40至44歲有家族史者，每兩年一次；人類乳突病毒檢測新增35、45、65歲女性當年一次。

