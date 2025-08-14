自由電子報
健康網》子宮肌瘤要開刀？ 醫揭關鍵判斷標準：有症狀才需手術

2025/08/14 20:05

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，是否需要手術，關鍵在於「有沒有症狀」。像是壓進子宮腔內的黏膜下肌瘤，容易引發經血量過多、經期延長或不規則出血；而向外壓迫的肌瘤，則可能造成頻尿、排便困難或腰痠背痛；示意圖。（圖取自shutterstock）

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，是否需要手術，關鍵在於「有沒有症狀」。像是壓進子宮腔內的黏膜下肌瘤，容易引發經血量過多、經期延長或不規則出血；而向外壓迫的肌瘤，則可能造成頻尿、排便困難或腰痠背痛；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮肌瘤雖然是常見的婦科疾病，但並非一旦發現就得立刻開刀。美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，是否需要手術，關鍵在於「有沒有症狀」。像是壓進子宮腔內的黏膜下肌瘤，容易引發經血量過多、經期延長或不規則出血；而向外壓迫的肌瘤，則可能造成頻尿、排便困難或腰痠背痛。若肌瘤造成嚴重異常出血，甚至導致貧血，手術切除是必要的。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文表示，依照開刀的角度來說，其實肌瘤就分兩種，一種壓到子宮腔裡面，也就是黏膜下肌瘤，造成出血，不管是造成經血量大，或是月經拖很長，或是不定時亂出血，都是「異常出血」。另一種則是壓到子宮外面，跑去打擾附近鄰居，壓到膀胱造成頻尿，壓到腸子造成排便困難，或是壓到後面神經造成腰痠背痛的。

而長在子宮肌肉壁裡的肌瘤，大部分沒有症狀，不過在慢慢長大後，也會往內壓到子宮腔裡造成異常出血，或是往外造成其他器官壓迫所以，分類概念其實也是跟上面一樣，看是往內流血還是往外壓迫，有造成症狀，就要考慮手術來改善，尤其是有造成異常出血，甚至因為經血量大而貧血的一定要手術來切除肌瘤，否則長期貧血嚴重會造成心肺負擔。

杜依儒補充，手術的方式，要看肌瘤長在哪，黏膜下肌瘤，用子宮鏡手術；其他位置，就要靠腹腔鏡手術。至於不用開刀的肌瘤，要記得定期超音波追蹤位置跟大小唷

