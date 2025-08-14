自由電子報
健康 > 心理精神

旅遊能防失智？ 專家揭3大出遊秘訣：啟動大腦延緩退化

2025/08/14 12:31

旅途中與他人互動，能強化神經網絡並延緩失智症發生。示意圖。（法新社）

旅途中與他人互動，能強化神經網絡並延緩失智症發生。示意圖。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏季出遊除了放鬆身心，還可能暗中守護你的大腦健康。研究顯示，旅行能為大腦帶來多重好處，甚至可能延緩認知衰退，對失智症患者或高風險族群都大有助益。專家指出，透過規劃不同型態的旅程，能觸發多種與腦部健康相關的生活習慣，有助降低失智發生機率。

根據《紐約郵報》報導，預估到2060年，美國每年將新增100萬名失智症確診患者，幾乎是目前的2倍，而透過簡單的生活改變，最多可延緩或預防45%的病例。

1.選擇新目的地

常去的海灘度假村固然愜意，但若想讓旅行更有助於大腦健康，嘗試新的地點與活動更有效。新環境與新體驗能刺激大腦運作，例如參觀博物館、歷史徒步導覽、登山健行或品嚐當地特色料理。

美國神經學專家奧古斯托．米拉瓦勒（Dr. Augusto Miravalle）表示，旅行會迫使我們學習新事物、適應陌生環境並建立不同於日常的作息，這些都是活化大腦的關鍵刺激。

2.保持身體活動

在行程中安排運動或體力活動，不只是好玩，對大腦更是一種養分。澳洲艾迪斯科文大學觀光學講師溫俊（Jun Wen）指出，運動常被納入失智症介入計畫，而旅行過程中的走動、探索和活動，都能增加身體與腦部的互動。

一項研究更發現，每週僅35分鐘的中高強度運動，就能降低41%的失智風險。美國老年精神科醫師大衛．梅里爾（Dr. David A. Merrill）補充，旅行的活躍特性會向大腦發出「保持最佳狀態」的訊號。

3.增加社交互動

與家人、朋友一起出遊，不僅有助於情感交流，也能強化大腦功能。旅行中的陌生人互動更是額外的腦部刺激來源。缺乏社交是已知的認知衰退風險因子，一項新研究指出，保持社交活躍可延緩失智症發病長達5年。

美國拉許大學（Rush University）內科副教授布萊恩．詹姆斯（Dr. Bryan James）表示，複雜的社交互動能促進或維持神經網絡的效率，是典型的「用進廢退」案例，同時也能降低孤獨感與憂鬱風險，而這兩者都與失智的高發率相關。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

