健康網》為何兒童哭鬧讓你很煩？心理師解析連鎖反應

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少人在討論「無孩區」、「厭童」，例如南韓與台灣出現不少餐飲業者明確說明「不接待特定年齡以下之顧客」，以及有網友抱怨小孩在捷運車廂或飛機上哭鬧，卻被反批「缺乏同理心」，引發網友爭論。

為什麼大家聽到孩子的哭聲會心煩意亂呢？心理師瑪那熊（陳家維）說明，嬰孩哭聲屬於「高優先等級生物信號」，特別容易引發成人一連串的情緒及反應。

陳家維在粉專「瑪那熊諮商心理師」表示，自己雖然也是二寶爸，他也能理解為何很多人聽到兒童哭聲就很不滿。陳家維認為，這種生理、心理反應，未必是「厭童」心態導致。嬰孩哭聲屬於「高優先等級生物信號」，特別容易引發成人一連串的情緒及反應：

​嬰兒哭聲（高頻不規則）→觸發聽覺皮質快速處理→杏仁核活化（警覺負面情緒上升）→前額葉皮質參與（規劃行動）→自律神經系統活化（心跳加快、膚電反應上升）→催產素分泌增加（創造更多照顧條件）→執行照護與安撫行為。

​嬰孩哭聲造成的「效果」，對其父母特別明顯。但即使非親非故的成人，也可能被激起這些反應。當聽到別人家的嬰孩哭鬧時，我們雖然不需要（或不想要）去安撫對方。但生理與心理仍然會受到影響，容易陷入一種不舒服的狀態。

