藍智庫籲追究屈公病假消息 疾管署：無涉疫情不適用傳防法

2025/08/13 19:31

疾管署表示，社群平台流傳預算被刪不會針對屈公病進行疫調等訊息，該署已於第一時間澄清。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署表示，社群平台流傳預算被刪不會針對屈公病進行疫調等訊息，該署已於第一時間澄清。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期中國屈公病疫情受到外界關注，社群平台流傳我國疾管署預算被刪，不會針對屈公病進行疫調也不會宣傳，疾管署已澄清無此事，國民黨智庫永續組召集人陳宜民今（13日）呼籲政府應依法追查。對此，疾管署回應，此假訊息與流行疫情無涉，不適用傳染病防治法，已於第一時間澄清。

陳宜民指出，新冠疫情期間，疾管署經常針對「不實假消息」，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條、社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，移送行政罰與刑事案件，對於至今仍有屈公病的假消息圖卡流傳於網路，是否也應該同等標準予以移送？

對此，疾管署指出，此假訊息與流行疫情無涉，非屬傳染病防治法第63條規範的適用範圍，但已於第一時間發布澄清稿，提供民眾正確訊息、避免恐慌。

疾管署強調，針對防疫相關輿論，向來採取以人為本的態度，以民吾同胞，物吾與也的民胞物與精神，提供民眾正確的防疫訊息，以期自主配合防疫相關措施，來達到最大的防疫效益。惟徒善不足以為政，當民眾散布的訊息明確達到惡假害的要件，就會逕行調查。＃

