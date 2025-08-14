健康網》抓住興趣當橋樑 心理師：4法助自閉症孩子展社交

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，面對自閉症的小孩，他提供家長4項協助方法 ；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽到「自閉症」或「亞斯」這些名稱，很多人會聯想到：是不是都活在自己的世界裡，「交朋友」對他們來說應該是很艱難的挑戰吧？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，面對自閉症的小孩，家長有4給予協助的方法:運用孩子的動機去引導口語表達、用興趣延伸互動、在遊戲中加入情緒覺察、安排小型合作任務。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，與其說有這樣特質的孩子對人沒有興趣，不如說人際互動的複雜多變，常讓他們不知所措。當無法隨時掌握對話情境或別人的反應，壓力就會累積，也更難建立安全感。

請繼續往下閱讀...

黃閎新說明，許多自閉症特質的孩子，隨著成長，也能慢慢找到自己最自在的社交模式，或許不用很多，只要有幾個懂他的知己，就很足夠。

黃閎新說明，許多自閉症特質的孩子，隨著成長，也能慢慢找到自己最自在的社交模式，或許不用很多，只要有幾個懂他的知己，就很足夠；示意圖。（圖取自freepik）

黃閎新分享，孩子還小時，4個父母能幫忙練習的方法。

1.運用孩子的動機去引導口語表達：當孩子想要餅乾、玩具或出去玩時，引導他用簡單句子說出需求，而不是直接遞給他。若孩子尚不會完整表達，可先用單字或短語開始，逐步累積語言的信心。

2.用興趣延伸互動：找出孩子喜歡的物品或遊戲，先示範幾種不同玩法，例如積木除了堆高，也能比賽誰蓋得快，或兩人合作蓋一座城堡。過程中鼓勵輪流、等待、觀察對方的做法，讓孩子習慣雙向互動的節奏。

3.在遊戲中加入情緒覺察：當孩子因贏了遊戲而笑得開心，或輸了而皺起眉頭時，家長可以說：「你現在好像很得意喔！」或「看起來有點生氣對嗎？」讓孩子逐漸建立情緒與表情、語氣的連結，也更容易讀懂別人的感受。

4.安排小型合作任務：利用日常活動創造「需要彼此」的情境，例如和手足分工收玩具、一起折衣服、擺餐具，或共同完成一幅拼圖。這些任務不僅訓練協調與溝通，也能讓孩子在成功完成後，感受到與他人合作的成就感。

黃閎新補充，當孩子進入國小後，團體生活的適應與友誼維持會成為新的挑戰。只要家人持續提供支持與耐心，他們依然能在同儕之間，找到那幾位真正懂自己、並願意一直陪伴的朋友。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法