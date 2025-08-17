健康網》1天洗臉別超過2次 醫：保護臉部微生物平衡助健康

臉部別過度清潔，醫師張家銘指出，皮膚上微生物，包括細菌、真菌等，會調節免疫系統，勿打破平衡，才能降低健康危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾常擔心洗臉不洗乾淨，會導致皮膚不夠健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，「這是很大的誤解」，皮膚上微生物，包括細菌、真菌、病毒，還有一些微小蟎類，並不單純全是「骯髒」或「有害」。它們對調節免疫系統，甚至可參與皮膚屏障修復，常可助一臂之力。他提醒，勿打破平衡，才能降低健康危機。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」引述研究分享，健康的皮膚微生物組像「治安良好的社區」，各種「居民」各司其職，互相牽制又互相幫忙。例如，表皮葡萄球菌可以促進神經醯胺（ceramides）生成，幫助皮膚保濕；痤瘡桿菌會產生短鏈脂肪酸，讓皮膚維持微酸環境，減少壞菌定殖。當這樣的平衡存在，皮膚看起來就會穩定、少發炎，修復能力也好。

一旦平衡被打破， 問題就來。張家銘說，異位性皮膚炎患者常會出現大量金黃色葡萄球菌，讓皮膚防禦力下降，屏障變脆弱，更容易紅腫癢。痤瘡並不是單純的痤瘡桿菌太多，而是特定菌株在皮脂和免疫反應的交互作用下，讓毛囊環境變得更容易發炎。

張家銘又說，牛皮癬、化膿性汗腺炎、魚鱗癬、酒糟，甚至皮膚癌，都能在皮膚微生物組中，找到共同的變化，那就是有益菌減少、有害菌增多，或菌種開始分泌更多破壞屏障的酶。因此，他最常告訴病人的是，想要皮膚健康，不一定要靠一堆昂貴的保養品，反而要先照顧好皮膚微生物的「居家環境」，保持平衡。

張家銘建議民眾，從生活顧好微生物的4項做法：

●不要過度清潔。一天洗2次臉，用溫和、pH接近皮膚的清潔品就足夠。過度使用高酒精，或強抗菌的清潔液，會把好菌、壞菌一起清掉。

●幫好菌「加菜」。選擇含有益生元、神經醯胺或天然保濕因子的乳液，等於幫助皮膚，讓好菌發揮保護力。

●減少破壞屏障的行為，像是長時間泡高溫熱水、頻繁去角質、過度使用化學酸，都會讓角質層變薄，好菌無處棲息。

●除非必要，避免長期使用廣譜抗生素或抗真菌藥，因為這會讓微生物組的生態失衡，甚至引來耐藥菌。

事實上，皮膚微生物組不只是「皮膚的事」。張家銘補充說，它和全身免疫、飲食、睡眠、壓力都有關。建議民眾擁有規律作息、均衡飲食、少吃精製糖與加工食品、適度曬太陽、維持運動等習慣，都能幫助皮膚裡的好菌，穩定發揮功能。

