自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》肉毒桿菌助攻對抗雄性禿 醫：改善血流、促髮再生

2025/08/13 19:32

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，除了常見的藥物與植髮方式，近年研究發現，肉毒桿菌素也能成為治療雄性禿的新選擇；示意圖。（圖取自freepik）

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，除了常見的藥物與植髮方式，近年研究發現，肉毒桿菌素也能成為治療雄性禿的新選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雄性禿不只影響外貌，也可能衝擊自信心，且成因往往與遺傳、荷爾蒙與血流狀態有關。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，除了常見的藥物與植髮方式，近年研究發現，肉毒桿菌素也能成為治療雄性禿的新選擇。它不僅能放鬆頭皮肌肉、改善血流，還有助於減少DHT對毛囊的傷害，讓頭髮有機會重新生長。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，雄性禿是最常見的禿髮形式之一，就連女性也會受女性雄性禿所苦，掉髮是因為多個因素導致的，遺傳和環境因素都參雜其中。特徵是毛囊隨著時間慢慢變細，微小化，最後消失。

沈孟暵說明，雄性禿最主要的原因是DHT這個成分的作用，DHT會讓毛囊萎縮，頭髮逐漸變細最後消失，另外，科學家也發現頭髮稀少的的地方血流也不太好，頭皮處於相對缺氧的狀態。

沈孟暵說明，雄性禿最主要的原因是DHT這個成分的作用，DHT會讓毛囊萎縮，頭髮逐漸變細最後消失，另外，科學家也發現頭髮稀少的的地方血流也不太好，頭皮處於相對缺氧的狀態；示意圖。（圖取自freepik）

沈孟暵說明，雄性禿最主要的原因是DHT這個成分的作用，DHT會讓毛囊萎縮，頭髮逐漸變細最後消失，另外，科學家也發現頭髮稀少的的地方血流也不太好，頭皮處於相對缺氧的狀態；示意圖。（圖取自freepik）

肉毒治療落髮的機制？

沈孟暵提到，肉毒最常聽到是用來讓臉上的皺紋消失不見，但是有研究發現，它也能幫助頭髮長回來！到底是怎麼做到的呢？

讓頭皮放鬆：頭皮的下面有肌肉，如果這些肌肉太緊，就像水管被掐住，血流會變差，肉毒可以讓肌肉放鬆，改善血流量，讓頭皮得到更多「養分」！

●把DHT帶走：血流變好了，DHT這個壞傢伙就容易被帶走，毛囊就比較不會受到DHT的作用，頭髮就有機會長回來！

科學家的實驗設計

實驗找了10位22到42歲的男性病患，他們都有雄性禿的困擾，頭髮掉得有點嚴重，但還不算完全光，施打肉毒後，過了24週進行評估！

醫師評估：10個人裡有8個人（80%）的頭髮看起來變好或超好！

病患自己評估：有7個人（70%）說頭髮長得很好或超好。

安全性高：好消息是，沒有人因為打針而覺得不舒服，十分安全！

沈孟暵提醒，肉毒用於治療雄性禿是一種安全且有效的方法，然而，雄性禿的成因本身是多種因素加總所導致的，因此治療最好也是多管齊下，才可以有良好的效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中