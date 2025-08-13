健康網》肉毒桿菌助攻對抗雄性禿 醫：改善血流、促髮再生

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，除了常見的藥物與植髮方式，近年研究發現，肉毒桿菌素也能成為治療雄性禿的新選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雄性禿不只影響外貌，也可能衝擊自信心，且成因往往與遺傳、荷爾蒙與血流狀態有關。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，除了常見的藥物與植髮方式，近年研究發現，肉毒桿菌素也能成為治療雄性禿的新選擇。它不僅能放鬆頭皮肌肉、改善血流，還有助於減少DHT對毛囊的傷害，讓頭髮有機會重新生長。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，雄性禿是最常見的禿髮形式之一，就連女性也會受女性雄性禿所苦，掉髮是因為多個因素導致的，遺傳和環境因素都參雜其中。特徵是毛囊隨著時間慢慢變細，微小化，最後消失。

沈孟暵說明，雄性禿最主要的原因是DHT這個成分的作用，DHT會讓毛囊萎縮，頭髮逐漸變細最後消失，另外，科學家也發現頭髮稀少的的地方血流也不太好，頭皮處於相對缺氧的狀態。

肉毒治療落髮的機制？

沈孟暵提到，肉毒最常聽到是用來讓臉上的皺紋消失不見，但是有研究發現，它也能幫助頭髮長回來！到底是怎麼做到的呢？

●讓頭皮放鬆：頭皮的下面有肌肉，如果這些肌肉太緊，就像水管被掐住，血流會變差，肉毒可以讓肌肉放鬆，改善血流量，讓頭皮得到更多「養分」！

●把DHT帶走：血流變好了，DHT這個壞傢伙就容易被帶走，毛囊就比較不會受到DHT的作用，頭髮就有機會長回來！

科學家的實驗設計

實驗找了10位22到42歲的男性病患，他們都有雄性禿的困擾，頭髮掉得有點嚴重，但還不算完全光，施打肉毒後，過了24週進行評估！

●醫師評估：10個人裡有8個人（80%）的頭髮看起來變好或超好！

●病患自己評估：有7個人（70%）說頭髮長得很好或超好。

●安全性高：好消息是，沒有人因為打針而覺得不舒服，十分安全！

沈孟暵提醒，肉毒用於治療雄性禿是一種安全且有效的方法，然而，雄性禿的成因本身是多種因素加總所導致的，因此治療最好也是多管齊下，才可以有良好的效果。

